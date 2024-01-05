 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hafız öğrenciler, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerler için Hatm-i Şerif okudu - Son Dakika
Üye Girişi

Hafız öğrenciler, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerler için Hatm-i Şerif okudu

Kütahya Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu hafızlık eğitimi alan öğrenciler, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen 12 asker için Durülkurra'da Hatm-i Şerif okudu. Okunan Hatm-i Şerifler, şehitlerimize ve Filistinli kardeşlerimizin ruhlarına hediye edildi. Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, bu manevi etkinliği her hafta Cuma günleri gerçekleştirdiklerini belirtti ve Darülkurra'nın önemine vurgu yaptı.

Hafız öğrenciler, Pençe-Kilit Operasyonu\'nda şehit düşen askerler için Hatm-i Şerif okudu
05.01.2024 - 22:33,
Abone Ol

Hafız öğrenciler, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen 12 asker için Durülkurra'da Hatm-i Şerif okudu

KÜTAHYA - Kütahya Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu hafızlık eğitim gören öğrencileri, Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen 12 asker için Durülkurra'da Hatm-i Şerif okundu. Hatmi Şeriflerin duası Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık tarafından yapıldı.

Müftülük Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu yöneticisi Erhan Özkan, "Bölge Kur'an Kursu hafızlarımız her hafta Cuma günleri Balık Mahallesi Balıklı Caddesi üzerinde bulunan 4,5 asırlık tarihi Darülkurra'ya gelerek burada bütün şehitlerimize Kur'an-ı Kerim okuyor. Bu hafta okunan Hatm-i Şerifleri başta Perçe-Kilit Operasyonunda şehit olan 12 Mehmetçiğimiz olmak üzere tüm şehitlerimize ve Filistinli kardeşlerimizin ruhlarına hediye ettik. Rabbim kabul eylesin, Rabbim emeği geçen bu güzel yerlerden razı olsun İnşallah. Ecdadı rahmetle bir kere daha anıyoruz" dedi.

Kur'an Kursunun öğrenci ve kursun öğretmenlerini tebrik eden Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, "1582 yılında Rumeli Beylerbeyi Cafer Paşa'nın yapmış olduğu bu kadim eserin içindeyiz. Hafızlarımızla beraber kıymetli hocamızın riyasetinde her hafta burada bizlere çocuklarımız manevi mihmandarlık yaparak bir hatim okuyor. Bu hatmimizi İnşallah ölmüşlerimize, şehitlerimize ve son dönemde vatan için, bayrak için mücadele eden şehitlerimizle, Gazze'deki şehitlerimize ve bütün masum ve mağdur kardeşlerimize armağan ediyoruz. Allah razı olsun, hocalarımız her hafta Cuma günü burada bu manevi iklimde dua ediyorlar. Ben şunu acizane ifade etmek istiyorum. Özellikle Darülkurra dediğimiz Türkiye'de ne yazık ki birçoğu varlığını devam ettiremedi ama Kütahyamız bu konuda çok şanslı çünkü harap olan bir yeri valiliğimizin tensipleri belediyemizin de inşasıyla yeniden hayat bulmuş. Bizde belediyemizde yaptığımız protokolle burada inşallah çocuklarımızın katılımıyla, yavrularımızın dualarıyla, Kütahyamızın manevi gelişiminde bereketine, hayrına burada program icra ediyoruz. Özellikle Darülkurra kökleri Peygamber Efendimize kadar giden, insanların Kur'an talim ettiği yerlerdir. Burasıda uzun bir müddet Kur'an-ı Kerim talim olduğu yerlerden bir tanesidir. Şu anda biz inşallah Kur'an okunan yer olarak yarında talim edildiği, gerek yüksek seviyede öğretiminin yapıldığı gerekse de kevseri dediğimiz en azından halkımızın burada namaz surelerini, Kevser suresiyle birlikte okuyabileceği, öğrenebileceği bir Talimgah yeri olarak düşünüyoruz İnşallah. Şimdi çocuklarımız, yavrularımız, hafızlarımız, hafız adaylarımız başladılar. Yarın bunu geliştirerek İnşallah düzenleyeceğiz. Burada emeği geçen ve bu güzel inşaatı özellikle ihya eden, onaran, bize hizmete sunan büyüklerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Burada özellikle değerli hocama, hafızlarımıza, bizim kelamımızı ulaştıran sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Darülkurra, Kütahya, Terör, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafız öğrenciler, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerler için Hatm-i Şerif okudu - Son Dakika


22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16
Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı

Son Dakika
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a İstanbul'da soğuk karşılama
19:38 Ayhan Bora Kaplan soruşturması tamamlandı: İddianame ağır ceza mahkemesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 23:22:56. #1.13#
SON DAKİKA: Hafız öğrenciler, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerler için Hatm-i Şerif okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement