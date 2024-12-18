Hafıza ve Mekan: 4. Ulusal Öğrenci Kongresi

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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Platform Çalışmaları 4. Ulusal Öğrenci Kongresi, 20-21 Aralık'ta İstanbul'da "Hafıza ve Mekan" temasıyla gerçekleştirilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl kongrenin odak noktası, hafıza ve mekan ilişkisini anlamak, geçmişi geleceğe taşırken mekanların hikayelerini yeniden yorumlamak olacak.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu'nda 20-21 Aralık'ta yapılacak etkinlikte, eğitim, hukuk, ilahiyat, medya ve iletişim, mimarlık ve mühendislik, sosyal bilimler, tıp ve sağlık gibi alanlarda 18 genç akademisyen adayı bildirilerini sunacak.

Gençler, disiplinler arası bakış açısıyla hafıza ve mekanı anlamlandırırken, akademik dünyada ses getirecek tartışmaların fitilini ateşleyecek.

Kongrenin açılış konuşmaları ise TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak ve Vakıf Meclisi Üyesi, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından yapılacak.