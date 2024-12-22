Hafriyat Kamyonu Park Halindeki Araçlara Çarptı

Başkentte kontrolden çıkan hafriyat kamyonu park halindeki 11 araca çarparak devrildi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BZU 546 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu Yukarı Dikmen Mahallesi 660. Sokak'ta kontrolden çıkarak, geri kaymaya başladı.
Kamyon, park halindeki 11 araca çarparak devrildi.
Kazada can kaybı olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
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