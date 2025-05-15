Hafriyat Kamyonuyla Polis Memurunu Şehit Eden Sezgin Açık'a Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Hafriyat Kamyonuyla Polis Memurunu Şehit Eden Sezgin Açık'a Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Maltepe'de, ailesiyle tartıştıktan sonra hafriyat kamyonuyla polis memuru Lütfü Baykar'a çarparak şehit eden, 6 bekçiyi yaralayan, 1 polis aracı, 1 taksi ve 7 otomobile çarptıktan sonra durdurulabilen Sezgin Açık (23), ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

15.05.2025 15:40
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Maltepe'de, ailesiyle tartıştıktan sonra hafriyat kamyonuyla polis memuru Lütfü Baykar'a çarparak şehit eden, 6 bekçiyi yaralayan, 1 polis aracı, 1 taksi ve 7 otomobile çarptıktan sonra durdurulabilen Sezgin Açık (23), ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Maltepe'de 20 Ekim 2023'de meydana gelen olayda, iddiaya göre uyuşturucu madde etkisi altındaki Sezgin Açık, Sancaktepe, Paşaköy TIR garajında bulunan babasına ait lojistik şirketinin içerisinde, şirket adına kayıtlı hafriyat kamyonuna bindi. Baba İbrahim Halil Açık, dorse imdat frenini çekmeye çalışırken, yere düştü. Sezgin Açık, hafriyat kamyonu ile anne ve babasının geldiği otomobile çarparak hızla garajdan ayrıldı. Baba Halil İbrahim Açık, emniyeti arayarak oğlunu ihbar etti. Sezgin Açık ise peşinde jandarma ekipleri olduğu halde, kullandığı hafriyat kamyonu ile Kartal sahil yolundan Maltepe sahil yoluna doğru hızla kaçtı. Büyükyalı Caddesi köprü altına gelen Açık, uygulama alanında Maltepe Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekip amiri Lütfü Baykar ile aynı ekipte bulunan 6 bekçi tarafından durdurulmak istendi. Kullandığı aracın hızını kesmeyerek uygulama alanına doğru süren Sezgin Açık, bir vatandaşın aracına çarpıp önüne katarak orada bulunan emniyet aracı ile aracın dışında bulunan Lütfü Baykar ve bekçi Kerem Atay'a çarptı. Uygulama alanında ekip otomobili içinde bulunan bekçiler Eren Saydık ve Doğan Can Külünk de kaza nedeniyle yaralandı. 6 resmi ve çakarlı polis aracının takip ettiği Açık, orta refüj üzerine çıkıp hızla ters şeride geçerek, defalarca dur ihtarı yapılmasına rağmen kaçmaya devam etti. Polis ekipleri, durdurmak için hafriyat kamyonunun lastiklerine ateş etti. 4 otomobile ve bir taksiye çarpan Sezgin Açık, Ataşehir'de de 3 otomobile daha çarparak ilerleyemez hale gelince yakalanarak gözaltına alındı. Kanında uyuşturucu ve uyarıcı madde tespit edilen Açık, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis memuru Lütfü Baykar, 12 Kasım 2023'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Sezgin Açık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Sezgin Açık'ı, Lütfü Baykar'a yönelik "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanık Sezgin Açık'ı, Kerem Atay'a yönelik "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Maltepe, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafriyat Kamyonuyla Polis Memurunu Şehit Eden Sezgin Açık'a Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika

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