Hagari, Feldstein Yasası için Knesset'te

Güncel

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin, başbakana yetkisiz gizli belge transferini cezai sorumluluktan muaf tutan yasa tasarısına yönelik eleştirisi nedeniyle İsrail Meclisi (Knesset) Dışişleri ve Savunma Komitesi'ne çağrıldığı bildirildi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail kamuoyunda "Feldstein Yasası" olarak bilinen tasarıyı eleştirdiği için hükümet üyelerinin sert tepkisiyle karşılaşan Hagari, önümüzdeki hafta komiteye kapalı oturumda "brifing" verecek.

Yasa tasarısına eleştirileri hükümet üyelerinin sert tepkisine neden olan Ordu Sözcüsü Hagari, Knesset Dışişleri ve Savunma Komitesi'ne kapalı oturumda "brifing" vermesi için meclise çağrıldı.

Hagari, "Feldstein Yasası"nın 4 Aralık'ta meclis ön oylamasında kabul edilmesinin ardından yaptığı basın toplantısında, söz konusu tasarının İsrail askerlerini tehlikeye atacağını ve ulusal güvenliğe zarar vereceğini vurgulamıştı.

Tasarının "İsrail ordusunun ve devletin güvenliği açısından çok tehlikeli" olduğunu söyleyen Hagari, alt kademedeki herhangi bir yetkilinin ordudan belgeleri çalmasına ve gerekli onaylar olmadan bunları sızdırmasına kapı aralayacağını söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da hükümetin desteklediği yasa tasarısını eleştiren Hagari'ye sert tepki göstererek, "disiplin cezasına" çarptırılacağını duyurmuştu.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yasa tasarısına ilişkin sarf ettiği sözleri nedeniyle Hagari'yi kınadığı aktarılmıştı.

Tartışmalı yasa tasarısı, askerlerin başbakana veya savunma bakanına yetkisiz olarak gizli istihbarat belgeleri temin ettikleri gerekçesiyle haklarında kovuşturma açılmasını imkansız hale getirecek.

Söz konusu yasa tasarısının, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı Eliezer Feldstein ve ismi açıklanmayan bir yedek subay hakkında gizli belgeleri basına sızdırdıkları yönündeki suçlamalara karşı getirildiği belirtiliyor.