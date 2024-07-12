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Hain darbe girişimi 8. yılında anılmaya başlandı

Ay Yıldız konseptli 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı

KARABÜK - FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Ay Yıldız konseptli 15 Temmuz konulu fotoğraf-resim sergisinin açılışı yapıldı.

İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen resimlerinde yer aldığı sergi hafta boyunca alışveriş merkezinde ziyaretçilere açık olacak.

FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anılmaya başladı. Karabük Valiliği tarafından düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı çerçevesinde '15 Temmuz Konulu Fotoğraf-Resim Sergisi'nin açılışı için tören düzenledi. Törene Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Yavuz, hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için bir resim sergisinin düzenlendiğini belirtti.

"Bu hain darbe girişiminin o gün nasıl ki canıyla, kanıyla tankların önünde, uçakların altında canını feda eden şehitlerimiz olduğu gibi bundan sonra da oranı, bu milleti, bu devleti ve bu bu bayrağı savunmaya devam edeceğiz" diyen Yavuz, " Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Çanakkale'den Sakarya'ya, Sakarya'dan 15 Temmuz'a kadar, şehadet şerbeti için bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların minnetle, saygıyla anıyorum. Gazilerimize de, ebediyete itaat etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aramızda olan gazilerimize sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yavuz, "Allah bir daha bu ülkeye ve bu millete 15 Temmuz gibi hain girişimleri yaşatmasın. Zaten milletimiz de kararlılıkla bu tür hain girişimlerin karşısında kararlılıkla duracaktır" dedi.

Konuşmanın ardından Ay Yıldız şekliyle hazırlanan fotoğraf ve resim sergisinin açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Ajanslara ait 15 Temmuz akşamını anlatan fotoğraf sergisinin gezilmesi ile program sona erdi.