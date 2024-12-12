Hain Filmi 13 Aralık'ta Vizyona Girdi - Son Dakika
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Hain Filmi 13 Aralık'ta Vizyona Girdi

Hain Filmi 13 Aralık\'ta Vizyona Girdi

Özel bir kadro ile çekilen 'Hain' filmi, 13 Aralık'ta izleyiciyle buluşuyor.

12.12.2024 00:16
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Haldun Dormen, Erkan Petekkaya, Yurdaer Okur, Meltem Beydilli, Mustafa Alabora, Ali Düşenkalkar ve Itır Esen'in oyuncu kadrosunda yer aldığı "Hain" filmi, 13 Aralık'ta vizyona girecek.

Uniq Hall'de gerçekleştirilen gala gösterimi öncesinde AA muhabirine açıklama yapan oyuncu Erkan Petekkaya, çok özel bir film ortaya çıktığını belirterek, "Öncelikle senaryosu çok özel, Berke Üzrek yazdı. Yönetmeni de Berke. Tabii ki kadro çok acayip, çok fena bir kadro." dedi.

Usta oyuncularla çalışmanın kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Petekkaya, "Özellikle Haldun Dormen ile çalışmak çok özeldi. Yani hafızama kazınan bir çalışma oldu benim için. Bir duayenle birlikte çalışmak, aynı sahnede olmak çok farklı bir şey. Heyecanlandım, çok heyecanlandım." şeklinde konuştu.

Petekkaya, film vizyona gireceği için de heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Güzel bir çalışma yaptık. Çok insan izlesin istiyoruz. Her oyuncu gibi her benim mesleğimi yapan arkadaşım gibi. Ama sinemayla ilgili biraz azaldı biliyorsunuz, dilerim seyirciyi toplar. Dilerim sinema eski günlerine döner." görüşünü paylaştı.

Sinema ve tiyatro dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı programda filmin ekibi, basın mensuplarının sorularını cevapladı ve fotoğraf çektirdi.

Oyuncu Haldun Dormen, uzun zamandan beri sinema yapmadığı için heyacan duyduğunu ifade ederek, "Umarım iyi olacak. Bu kadar güzel insanlar var etrafımda. Çok iyi kadrosu var yani kötü olmasına imkan yok gibi geliyor bana." dedi.

Oyuncu Zeynep Şarlıgil, son derece heyecanlı ve mutlu olduğunun altını çizerek, "Gerçekten çok değişik bir iş yaptığımıza inanıyorum. Çok güzel bir kadroyla çalıştık, uyum içerisinde keyifle çalıştık. Bu mutluluk, keyif ve çalışma azmi umarım seyirciye de yansır ve takdir görür." ifadesini kullandı.

Çok farklı ve çok yeni bir film olduğunu vurgulayan oyuncu Meltem Beydilli de "Çok mutluyum çok usta isimlerle bir arada çalıştım, bu benim için çok büyük bir şans ve gurur kaynağıydı. O yüzden yönetmenimize, yapımcımıza ve bütün bu usta kadroya çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Büyük bir aşkla hep beraber bu işi başardık"

Filmin senaristi ve yönetmeni Berke Üzrek ise ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ve Türkiye'deki iyi oyuncularla bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Projeyi beğendiler kabul ettiler ve büyük bir aşkla hep beraber bu işi başardık. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Galaya katılan Engin Benli, Ali Düşenkalkar, Elif Bilgetekin ile diğer oyuncular da filme ilişkin görüş ve değerlendirmelerini aktardı.

Fix360 yapımcılığında çekilen projede, kendilerini özel ve dokunulmaz gören, sonsuz güç ve servet sahibi bir grup insanın karmaşık ve entrikalarla dolu dünyası anlatılıyor.

Kaynak: AA

Erkan Petekkaya, Haldun Dormen, Kültür Sanat, Magazin, Güncel, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hain Filmi 13 Aralık'ta Vizyona Girdi - Son Dakika

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