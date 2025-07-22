HAİKOU, 22 Temmuz (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou kentinde bulunan Xiuying Limanı'nda feribotlara doğru ilerleyen tırlar görülüyor, 22 Temmuz 2025.
Qiongzhou Boğazı'ndaki yolcu ve yük feribot seferleri, Wipha Tayfunu'nun etkisinin zayıflamasıyla birlikte düzenli şekilde yeniden başladı. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Hainan'da Feribot Seferleri Yeniden Başladı - Son Dakika
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