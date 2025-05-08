Hainan'da Helikopter Turlarıyla Yeni Deneyimler - Son Dakika
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Hainan'da Helikopter Turlarıyla Yeni Deneyimler

Hainan\'da Helikopter Turlarıyla Yeni Deneyimler

Sanya'da helikopter turları ve paraşütle atlama, turistler için yeni deneyimler sunuyor.

08.05.2025 17:48
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HAİKOU, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan ada eyaletine bağlı Sanya kenti yakınlarında yükselen helikopter, yolcularına engin mavi okyanusun ve bu tropikal sahil kentinin nefes kesici manzarasını sunuyor.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinden Sanya'yı ziyarete gelen He Jixu'nun Sanya üzerinde yaptığı bu ilk helikopter turu, seyahatinin unutulmaz anlarından birine dönüşüyor.

He, "Gökyüzünden okyanusu izlemek bambaşka bir deneyim. Manzara çok daha geniş, daha etkileyici ve bambaşka hissettiriyor" diyor.

Turistler için adanın cazibesi yalnızca ünlü denizi ve plajlarıyla sınırlı değil. Bu sahil kentinde helikopter turlarından yamaç paraşütüne ve serbest paraşütten sıcak hava balonu turlarına kadar oldukça geniş bir yelpazede düzenlenen birçok hava macerası, ziyaretçilere yepyeni deneyimler sunuyor.

İşçi Bayramı tatili boyunca kentteki paraşütle atlama rezervasyonlarında büyük bir artış yaşandı ve günlük katılım sayısı, normal günlere kıyasla yaklaşık yüzde 70 oranında yükseldi.

Sanya Tarhe Paraşütle Atlama Kulübü Genel Müdürü Zhang Enming, gelişmekte olan bir sektör olarak turistlere yeni bir perspektif ve deneyim sunan alçak irtifa turizminin özellikle gençler arasında büyük ilgi gördüğünü söyledi. Zhang, merkezin geçtiğimiz yıl 10.000'den fazla müşteriye hizmet verdiğini, yalnızca bu yılın ilk çeyreğinde ise bu sayının 6.000'e ulaştığını belirtti.

Çin'in tropikal iklime sahip tek ada eyaleti olan Hainan, yılda 300'ün üzerinde uçuş yapılabilir gün ile alçak irtifa turizminin gelişimine yönelik önemli bir avantaja sahip.

Eyaletin alçak irtifa turizmi pazarı ağırlıklı olarak hava turları ve paraşütle atlama faaliyetlerine odaklanıyor. Hainan Kalkınma ve Reform Komisyonu verilerine göre, eyalette 2024 yılında hava turları kapsamında gerçekleştirilen 209.800 kalkış ve iniş ülke genelindeki toplamın yüzde 48'ini teşkil etti. 14.900'e ulaşan paraşütle atlama rakamıysa ülke genelindeki toplamın yüzde 44'ünü oluşturdu.

Öte yandan hava turları kapsamında gerçekleştirilen toplam uçuş süresi 11.200 saate, paraşütle atlama faaliyetleri ise 3.600 saate ulaştı. Bu sürelerin, hava turları bakımından Çin genelindeki toplam sürenin yüzde 28'ine, paraşütle atlama bakımındansa yüzde 31'ine denk gelmesiyle Hainan, her iki kategoride de ülke genelinde ilk sırada yer alıyor.

Sektöre verilen politika desteği, sektörün büyümesinde kilit bir rol oynadı. Çin, iki yıl üst üste hükümet çalışma raporuna alçak irtifa ekonomisini de dahil ederek sektörün gelişimini etkili bir şekilde teşvik etti.

Alçak irtifa ekonomisinin yenilikçi bir uygulaması olan alçak irtifa turizmi, turizm sektörüne yeni bir canlılık kattı ve sahip olduğu büyük pazar potansiyelini ortaya çıkardı.

Kaynak: Xinhua

Helikopter, Ekonomi, Güncel, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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