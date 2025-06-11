Haiti'de 1,3 Milyon Yerinden Edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), çete şiddetinin yaşandığı Haiti'de yaklaşık 1,3 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini bildirdi.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Haiti'de 1,3 milyon kişinin şiddetten kaçmasıyla ülke içinde rekor seviyede yerinden edilme görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yerinden edilenlerin sayısında Aralık 2024'ten bu yana yüzde 24'lük artış yaşandığına işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, bu sayıların ardında, acıları tarif edilemeyecek çok sayıda insan olduğunu kaydetti.

Pope, "Çocuklar, anneler, yaşlılar, birçoğu evlerini defalarca terk etmek zorunda kalmış, çoğu zaman hiçbir şeyleri yok. Onlar şu anda güvenli ve sürdürülebilir olmayan koşullarda yaşıyor. Acil olarak harekete geçmemiz gerekiyor. Bu kriz yeni normal olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Haiti'de 2024'te 5 bini aşkın kişi silahlı çetelerin saldırılarında ölmüştü

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkent Port-au- Prince'in yüzde 80'inden fazlasını silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2024'te Haiti'de silahlı çete üyelerinin saldırıları sonucu 5 bin 600'ü aşkın kişi öldü.