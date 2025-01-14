Haiti'de 1 Milyon Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika
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Haiti'de 1 Milyon Kişi Yerinden Edildi

Haiti'deki çete şiddetleri sonucunda 1 milyon 41 bin kişi yerinden edildi; durum gittikçe kötüleşiyor.

14.01.2025 14:16
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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Kennedy Okoth Omondi, çetelerin yol açtığı şiddet olaylarının yaşandığı Haiti'de, 1 milyon 41 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Omondi, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Haiti'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede devam eden çete şiddetinin sağlık gibi temel hizmetlerin çöküşü ve kötüye giden gıda güvensizliği nedeniyle ülke içinde yerinden edilmelerin neredeyse iki katına çıktığını kaydeden Omondi, güvenlik ve diğer acil ihtiyaçların sağlanmasının önemine işaret etti.

Omondi, Aralık 2023'te Haiti'de yerinden edilenlerin sayısının 315 bin olduğunu hatırlatarak "Sahip olduğumuz en somut veri, şu anda tam olarak 1 milyon 41 bin kişinin şu anda Haiti'de yerinden edilmiş olarak yaşadığıdır. Bu insanların çoğunun birden fazla kez yerinden edildi." dedi.

En büyük yerinden edilmelerin, başkent Port-au- Prince'te yaşandığının altını çizen Omondi, yerinden edilmeler nedeniyle birçok ildeki sağlık sisteminin olumsuz etkilendiğini de söyledi.

Haiti'de 2024'te 5 bini aşkın kişi silahlı çetelerin saldırılarında ölmüştü

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkentin yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor.

Ülkedeki şiddet olayları nedeniyle eski Başbakan Ariel Henry, Nisan 2024'te istifa etmiş, kurulan Geçici Konsey, Garry Conille'yi başbakan olarak atamıştı.

Konsey, 11 Kasım'da görevden aldığı Conille'in yerine de iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak belirlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Haiti'de 1 Milyon Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika

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