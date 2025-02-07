Haiti'de Çocuklar Silahlı Şiddet Tehdidi Altında

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Haiti'deki 1,2 milyon çocuğun sürekli silahlı şiddet tehdidi altında yaşadığını bildirdi.

Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Güvenlik ve insani krizin devam ettiği Haiti'de, çocuklara yönelik cinsel şiddet oranında geçen yıla kıyasla 10 kat artış yaşandığına dikkati çeken Elder, bu artışın, silahlı grupların çocuklara akıl almaz dehşetler yaşatması neticesinde yaşandığını söyledi.

Elder, "Silahlı gruplar artık başkent Port-au- Prince'in yüzde 85'ini kontrol ediyor. Bu bir başkentte şaşırtıcı bir güvensizlik örneği." dedi.

Sadece 2023'te silahlı grupların çocukları saflarına katmasının yüzde 70 oranında arttığının altını çizen Elder, şu anda Haiti'deki silahlı grup üyelerinin yarısına yakınının çocuk olduğunu ifade etti.

Elder, "Bu çocukların birçoğu zorla silahlı gruplara dahil ediliyor. Haiti'de acı çok büyük, 1,2 milyon çocuk sürekli silahlı şiddet tehdidi altında yaşıyor. 1,5 milyondan fazla çocuk ve öğretmen okulların kapalı olmasından etkileniyor." diye konuştu.

Haiti'de 2024'te 5 bini aşkın kişi, silahlı çetelerin saldırılarında ölmüştü

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkentin yüzde 80'inden fazlasını silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor.

Ülkedeki şiddet olayları nedeniyle eski Başbakan Ariel Henry, Nisan 2024'te istifa etmiş, kurulan Geçici Konsey, Garry Conille'yi başbakan atamıştı.

Konsey, 11 Kasım 2024'te görevden aldığı Conille'in yerine de iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak belirlemişti.