Haiti'de OHAL süresi bir ay daha uzatıldı

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Haiti'de çetelerin yol açtığı şiddetle mücadele kapsamında 7 Mart'ta uzatılan olağanüstü hal (OHAL) süresinin 1 ay daha uzatılmasına karar verildi.

Ülkedeki Geçici Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla OHAL süresinin 1 ay uzatıldığı belirtildi.

Başkent Port-au- Prince ve ülkenin batı bölgesinde, akşam 19.00 ila sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulamasının süreceği kaydedilen açıklamada, güvenlik güçlerinin geniş çaplı önlemler alacağı ifade edildi.

Öte yandan çeteler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların parlamento civarında devam ettiği, zaman zaman silah sesleri duyulduğu bilgisi paylaşıldı.

Haiti'deki çatışmalar

Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarındaki iki cezaevine 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar sırasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, 4 Mart'ta hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta bir ay uzatılmıştı.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti'de 11 milyonu aşan nüfus için kıtlık tehlikesi bulunuyor.