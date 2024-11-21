Haiti'de Şiddet Tırmanıyor

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Haiti'nin başkenti Port-au Prince'teki artan şiddetin son bulması çağrısında bulundu.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, çetelerin Haiti'nin başkentinde tam kontrolü ele geçirmek için çabaladığını belirterek, artan şiddetten derin endişe duyduğunu bildirdi.

Port-au Prince'teki şiddete son verilmesi çağrısı yapan Türk, geçen haftaki olaylarda en az 150 kişinin öldürüldüğünü, 92 kişi yaralandığını ve yaklaşık 20 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Türk, Port-au-Prince'de yaşayan yaklaşık 4 milyon kişinin çetelerin yolları kontrol etmesiyle fiilen rehin tutulduğunu ifade ederek, "Haiti'nin başkentinde şiddet olaylarında yaşanan son artış, daha kötüsünün habercisi. Çete şiddeti derhal durdurulmalı. Haiti'nin daha fazla kaosa sürüklenmesine izin verilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Başkentteki ölümlerinin en az yüzde 55'inin çete üyeleri ile polis arasındaki çatışmalardan kaynaklandığının altını çizen Türk, çete linçlerinde de artış yaşandığını belirtti.

Türk, 11 Kasım'da başlayan son şiddet olayları nedeniyle 4 bin 544 kişinin öldüğünü ve 2060 kişinin yaralandığını vurgulayarak, "Gerçek kayıp muhtemelen daha da yüksek. Ayrıca ülke genelinde yaklaşık 700 kişi iç göçe zorlanıyor ve bunların yarısı çocuk." diye konuştu.

BM Yüksek Komiseri, Haiti'de devam eden çete şiddeti ve yaygın güvensizliğin, ülkedeki ciddi gıda kıtlığı ve bulaşıcı hastalıkların yayılması gibi korkunç insani krizi derinleştirdiğine dikkati çekti.

Silahlı çetelerin saldırılarında bu yıl 3 bin 900 kişi öldü

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkentin büyük bölümünün silahlı çeteler tarafından kontrol edildiği ülkede şiddet olayları günbegün artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisinin verilerine göre, yılbaşından bu yana 3 bin 900 kişi silahlı çetelerin saldırılarında öldü.

Ülkedeki şiddet olayları, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesine, Geçici Konseyin kurulmasına ve 28 Mayıs'ta Garry Conille'in başbakan olarak atanmasına yol açmıştı. Konsey, 11 Kasım'da görevden aldığı Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak atamıştı.