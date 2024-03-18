Haiti'de silahlı çeteler yardım konteynerlerini yağmaladı

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Haiti'de silahlı çeteler, uluslararası kuruluşların gönderdiği insani yardım konteynerlerini yağmaladı.

Yerel basında çıkan habere göre, başkent Port-au- Prince'in ana limanına baskın yapan çeteler, yardım malzemesiyle dolu konteynerleri talan etti.

Çete üyeleri, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) ait konteynerleri ele geçirdikten sonra içindekilere el koydu.

UNICEF'in Haiti Temsilcisi Bruno Maes, konu hakkındaki açıklamasında, konteynerlerde yardıma muhtaç çocuklar için insani ihtiyaç malzemelerinin bulunduğunu belirterek, "Sağlık sisteminin çökmekte olduğu bir dönemde çocuklar için hayati önem taşıyan malzemeler gasbedildi." ifadesini kullandı.

Yağmalama olaylarının derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan Maes, "Çocuklar için felaket bir durum. Her kapatılan sağlık merkezi mevcut koşulları daha da zorlaştırıyor. Şiddet sonlandırılmazsa ve gerekli lojistik kanallar yeniden açılmazsa insani bir felakete tanık olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan iki cezaevine, 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, 4 Mart'ta hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.