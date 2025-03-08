Hak Arayışında Öncü Kadınlar... Ruşen Yücesoylu Karakaya: "Asla Pes Etmeyin, Adalet İçin Kararlılıkla Mücadele Edin"

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman'daki Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu 72 kişi hayatını kaybetti, bunlardan biri de Ruşen Yücesoylu Karakaya'nın kızı Selin...Karakaya, adalet mücadelesinde karşılaştığı zorlukları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Acısını yaşamak yerine sürekli güçlü durmak zorunda olduğunu belirten Karakaya, "Eğer biz susarsak adalet yerini bulmaz" diyerek mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı. KKTC halkı ve dünya genelinden gelen destekle, kadınların dayanışmasının onu güçlendirdiğini söyledi. Kadınlara mesajı ise, "Asla pes etmeyin, adalet için kararlılıkla mücadele edin" oldu.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerinde Adıyaman'daki Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu KKTC'li öğrenciler ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Depremin üzerinden iki yıl geçerken, 53 bin 737 kişinin hayatını kaybettiği, 107 bin 213 kişinin yaralandığı felakette yakınlarını kaybeden kadınlar adalet mücadelesini sürdürüyor. Bu kadınlardan biri de Ruşen Yücesoylu Karakaya. Karakaya, 14 yaşındaki kızı Selin'i İsias Otel'in yıkılması sonucu kaybetti. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, adalet mücadelesinde bir kadın olarak karşılaştığı zorlukları ve bunlara karşı geliştirdiği çözümleri ANKA Haber Ajansı'na anlattı. "Eğer biz mücadele etmezsek başkaları da aynı acıyı yaşar"

Karakaya, adalet mücadelesinde karşılaştığı en büyük zorluklardan birinin acısını yaşamak yerine sürekli güçlü durmak zorunda hissetmek olduğunu belirterek, "Bir kadın olarak adalet mücadelesi verirken karşılaştığım en büyük zorluklardan biri acımı yaşamak yerine sürekli olarak güçlü durmak zorunda hissetmem oldu. Evladımı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşarken, bir yandan da suçluların hak ettiği cezayı alması için mücadele etmek zorundaydım. Bazen 'Bir anne olarak yasını yaşamalısın, bu mücadeleyi başkalarına bırakmalısın' gibi sözlerle karşılaştım. Ama ben şunu çok iyi biliyorum, eğer biz susarsak adalet yerini bulmaz. Eğer biz mücadele etmezsek başkaları da aynı acıyı yaşar" diye konuştu.

"Hiçbir anne evladını toprağa vermemeli, hiçbir kadın adalet için savaşmak zorunda bırakılmamalı"

Karakaya, en büyük gücünü diğer ailelerle olan dayanışmasından ve toplumun vicdanından aldığını ifade ederek, "Kıbrıs halkı en başından beri yanımızda oldu. Omuz omuza mücadele verdik. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından bize destek olan insanlar var. Özellikle kadınların dayanışması beni her zaman daha da güçlü kıldı. Anneler, eşler, kardeşler olarak birbirimize yaslandık. Birlikte ağladık ve birlikte mücadele ettik" dedi. Karakaya, hak mücadelesi veren kadınlara mesajı ise şu oldu:

"Asla pes etmeyin. Adaletin sağlanması için en büyük gücüz. Kadınlar olarak toplumda birçok zorlukla karşılaşabiliriz, ancak kararlılığımız, vicdanımız ve cesaretimizle bu engelleri aşabiliriz. Hiçbir anne evladını toprağa vermemeli, hiçbir kadın adalet için savaşmak zorunda bırakılmamalı. Ama eğer bu mücadele bizim omuzlarımıza yüklendiyse, yılmadan, yorulmadan, sonuna kadar devam edeceğiz. Çünkü biz sevdiklerimize ve geleceğe karşı sorumluyuz."

İsias Otel'de yargılama ne aşamada?

Adıyaman'da Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu 72 kişi yaşamını yitirdi. KKTC'li öğrencilerin aileleri, 17 Nisan 2024'te Ankara 'ya gelerek dava sürecinden "emsal karar" çıkması için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Görüşme sonrası ANKA Haber Ajansı'na açıklamada bulunan aileler, "İsias, Türkiye'de emsal bir dava olacak. Bir emsal karar çıkacak ve çocuklarımızı kaybetmemizin bedelini katiller ödeyecek" dedi. Bu süreçte aileler, KKTC'de İsias Otel davasındaki sanıkların "olası kasttan" ceza alması gerektiğini belirterek "Adalete ışık tut" yürüyüşleri gerçekleştirdi.