HAK-İŞ, 15 Temmuz şehitlerini kabirleri başında andı

HAK-İŞ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri kabirleri başında andı.

Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma töreni, Gazi Mehmet Arif Arslan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Darbe girişimi sırasında yaşamını yitiren HAK-İŞ üyeleri Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı ile Hakan Gülşen, Mehmet Gülşen ve Lütfi Gülşen'in de aralarında bulunduğu 253 şehit için dualar edildi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ortaya çıktığı andan itibaren meydanlara inerek milletin, devletin ve Cumhuriyet'in yanında yer aldıklarını söyledi.

Arslan, FETÖ'nün, devletin silahlarını ellerinde yalnızca Türk bayrağı olan vatandaşlara doğrulttuğunu anımsatarak, "Onun için biz 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Biliyoruz ki unutursak bu hainler yeniden ortaya çıkacak. Biliyoruz ki unutturursak bunlar yeniden evlatlarımıza, milletimize, devletimize göz dikecekler." dedi.

Türk milletinin hainlere karşı kazandığı direnişin gururunu yaşadıklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Elbette kaybettiklerimiz yüreğimizi yakıyor, canımız acıyor. Ama bu milletin bekası için, devleti için, vatanı için toprağa düşmüş bu kardeşlerimiz bize bu vatanın ne kadar değerli, kıymetli olduğunun da bir nişanesi olarak önümüzde yatmaktalar. Onlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehit yakınlarımızın ne acılar çektiğini biliyoruz. Ama lütfen başınızı öne eğmeyin. Başınız dik olsun. Çünkü onlar vatanları için, değerleri için, inançları için şehit oldular. Siz şehit yakınları olarak gurur duyabilirsiniz, gururlanmalısınız."

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar da 15 Temmuz'un sadece Türkiye değil, dünya demokrasi tarihi açısından da unutulmaması gereken bir direniş günü olduğunu söyledi.

Aylar, "Öyle bir milletiz ki abdest alıp en önde gitmek için koşanlar, evde çocuğunu bırakıp mermilerin üstüne yürüyenler, akşama kadar helal ekmek peşinde koşup akşam vatanını kurtaran yiğit Türk evlatları olduğu müddetçe bu hainler, bu topraklara bir daha adım atamazlar, atamayacaklar." diye konuştu.

Törenin ardından şehit yakınları ile görüşen Arslan ve Aylar, kabirlere karanfil bıraktı.