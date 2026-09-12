HAK-İŞ Başkanı Arslan 12 Eylül darbesinin 46. yılında darbeleri reddetti - Son Dakika
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HAK-İŞ Başkanı Arslan 12 Eylül darbesinin 46. yılında darbeleri reddetti

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yıl dönümünde tüm darbeleri ve antidemokratik müdahaleleri reddettiklerini açıkladı. Arslan, darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmasını ve yeni, sivil bir anayasa hazırlanmasını istedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Toplumun bütün kesimlerinin görüşlerinin alındığı, geniş bir toplumsal mutabakatın sağlandığı ve millet iradesinin esas alındığı yeni, bütünsel ve sivil bir anayasanın Türkiye'nin ikinci yüzyılını demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler temelinde taçlandıracağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, 12 Eylül 1980 askeri darbesi başta olmak üzere millet iradesini hedef alan bütün darbeleri ve antidemokratik müdahaleleri reddettiklerini belirtti.

Darbelerle ve darbeci zihniyetle hesaplaşmanın, demokrasiyi güçlendirmenin ve demokratik hak ve özgürlükleri güvence altına almanın yolunun, güçlü bir hukuk devleti ve sivil iradeden geçtiğini ifade eden Arslan, "Demokrasilerde darbe ve antidemokratik müdahalelere yer yoktur. Cumhuriyetimizin demokrasi tarihi, millet iradesinin darbeler ve antidemokratik müdahalelerle kesintiye uğratıldığı acı tecrübelerle doludur. 12 Eylül 1980 askeri darbesi ise demokrasi tarihimizin en ağır kırılma noktalarından biri olarak hafızalarımızdaki yerini korumaktadır." değerlendirmesini yaptı.

"Sosyal adaletin güçlendirilmesini istiyoruz"

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak millet iradesini hedef alan bütün antidemokratik müdahalelere karşı çıktıklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"HAK-İŞ olarak, Türkiye'nin demokratikleşme iradesinin güçlendirilmesini, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesini, örgütlenme ve sendikal hakların evrensel standartlara ulaştırılmasını ve çalışma hayatında sosyal adaletin güçlendirilmesini istiyoruz. Toplumun bütün kesimlerinin görüşlerinin alındığı, geniş bir toplumsal mutabakatın sağlandığı ve millet iradesinin esas alındığı yeni, bütünsel ve sivil bir anayasanın Türkiye'nin ikinci yüzyılını demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler temelinde taçlandıracağına inanıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, demokrasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül askeri darbesinin 46'ncı yıl dönümünde, bütün darbeleri ve antidemokratik müdahaleleri reddediyor, darbelerle bütün yönleriyle hesaplaşılmasını, bütün darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmasını, darbe ve darbe girişimi mimarlarının yargı önünde hesap vermesini ve bu dönemlerde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini ve darbenin izlerinin toplumsal hayattan silinmesini istiyoruz."

Kaynak: AA

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