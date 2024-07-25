HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşmede sendikalaşma oranları ve önemi konuşuldu.

25.07.2024 18:31
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ANKARA - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ile İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmede İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan da yer aldı. Parti'den yapılan açıklamaya göre "Hayırlı olsun" ziyareti yapan Mahmut Arslan, Türkiye'deki sendikalaşma oranlarını paylaşıp bunun öneminden bahsetti. Heyette HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ile birlikte Genel Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Ali Kayabaşı ve Genel Sekreter Eda Akbulut yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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