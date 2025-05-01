HAK-İŞ Başkanı Mustafa İluk: '1 Mayıs sadece Taksim değildir, tüm Türkiye'de kutluyoruz'

(İSTANBUL) - HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, "Bilinmelidir ki, 1 Mayıs sadece Taksim değildir. 81 ilimizde coşku ve kararlılıkla kutlamaktayız. Çünkü unutulmamalıdır ki, meydanlar engellense bile sesimiz engellenemez. Türkiye'nin tüm meydanları bizimdir. Her alan, emeğin alanıdır" dedi.

HAK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. HAK-İŞ heyeti, daha sonra Taksim Anıtı'na çelenk bıraktı. HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, şunları söyledi:

"Bugün emeğin, alın terinin, dayanışmanın ve ortak mücadelenin simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, Türkiye'nin dört bir yanında coşku ve kararlılıkla kutluyoruz. 1 Mayıs yalnızca bir takvim günü değildir. 1 Mayıs, emeğin ses, adaletin çağrısı, dayanışmanın ifadesi ve toplumsal vicdanın haykırışıdır. Bu anlamlı gün, bizler için birliğin, mücadelenin, kardeşliğin yeniden vücut bulduğu kutlu bir gündür. 2009 yılında atılan kararlı adımlarla birlikte yıllarca yasaklarla, korkularla 1 Mayıs'ın üzerindeki kara bulutlar dağılmaya başlamıştır.

"Bu meydanları umut ve kararlılıkla dolduruyoruz"

2010'dan itibaren 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiş, emek hareketi adına bir milat kabul olmuştur. Bugün yalnızca bayram kutlanmıyor, aynı zamanda emeğimizin karşılığını, hakkımız olanı talep ediyoruz. Fabrikalardan, atölyelerden, belediyelerden, kurum ve kuruluşlardan, binlerce emekli kardeşimle birlikte bu meydanları umut ve kararlılıkla dolduruyoruz.

Tarihin farklı dönemlerinde baskılara, engellere, yasaklara maruz kaldık. Ama ne inancımızdan, ne umudurmuzdan, ne de bu kutlu mücadelemizden bir adım geri atmadık. Çünkü biz, alın terinin kutsallığına inanan, emeği yücelten bir inancın mensuplarıyız.

1 Mayıs'ı yıllardır barikatların, tomanın, biber gazının olmadığı, huzur ve kardeşlik içinde bir atmosferde kutlamayı arzuluyoruz. Bu uğurda büyük mücadeleler verdik. Bugün, yine istiyoruz ki bu meydan da dahil olmak üzere ülkemizin her köşesinde 1 Mayıs coşku ve barış içinde kutlanabilsin. Ancak, bilinmelidir ki, 1 Mayıs sadece Taksim değildir. 81 ilimizde coşku ve kararlılıkla kutlamaktayız. Çünkü unutulmamalıdır ki, meydanlar engellense bile sesimiz engellenemez. Türkiye'nin tüm meydanları bizimdir. Her alan, emeğin alanıdır."