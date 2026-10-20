HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, çalışanların üzerindeki ağır vergi yüküne itiraz etti - Son Dakika
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, çalışanların üzerindeki ağır vergi yüküne itiraz etti

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HAK-İŞ'in düzenlediği çalıştayda Genel Başkan Mahmut Arslan, çalışanların üzerindeki ağır gelir vergisi yüküne itiraz etti. Arslan, üst vergi dilimleri nedeniyle ücretlerde düşüş yaşandığını belirterek vergi yükünün gelir düzeyine göre belirlenmesini istedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ülkemizdeki gelir vergisinin bütün yükünü, ağırlığını çalışanların üzerine inşa eden bu vergi sistemine itirazımız var." dedi.

HAK-İŞ tarafından bir otelde "Türkiye'de Çalışma Hayatının Gelecek 50 Yılı Çalıştayı" düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Arslan, HAK-İŞ olarak, refahın adil paylaşımı ve vergide adalet konusunda komisyon oluşturduklarını, yaklaşık 1 yıl süren somut çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mevcut vergi sisteminde çalışanların yıl içinde üst vergi dilimlerine geçmesiyle ücretlerinde düşüş yaşandığını belirten Arslan, vergilendirmenin adil düzenlenmesi ve vergi yükünün gelir düzeyine göre belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Arslan, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki gelir vergisinin bütün yükünü, ağırlığını çalışanların üzerine inşa eden bu vergi sistemine itirazımız var. Refahın adil paylaşımı konusunda Türkiye pek çok parametrelerde olumlu bir istikamette yürümesine rağmen, son yıllarında özellikle buradaki refahın adil paylaşılmamasının getirdiği bir kısım somut sorunları da beraber yaşıyoruz. O nedenle, ülkemizin refahından adil bir şekilde pay almak isteyen çalışanların bu konudaki önerilerinin dikkate alınmasını istiyoruz."

Refahın adil paylaşılması için, çalışanların taleplerinin ve çözüm önerilerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Arslan, kayıt dışı istihdamın önlenmesi, kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve sendikalı işçi çalıştıran işletmelerin haksız rekabete karşı korunması gerektiğini vurguladı.

Arslan, kayıtlı ve sendikalı işçi çalıştıran işletmelerin, kayıt dışı istihdamla faaliyet gösteren ve aynı üretimi yapan şirketler karşısında dezavantajlı duruma düştüğüne işaret ederek, bu işletmelerin korunmasına yönelik düzenlemeler yapılabileceğini, teşvikler sağlanabileceğini kaydetti.

"Kayıt dışı istihdamın ortadan kalkmasını istiyoruz"

Kayıt dışı istihdamla mücadele için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Arslan, "TÜİK'in rakamlarına göre 1 milyon 300 binin üzerinde ev eksenli çalışan işçiler var. Bunların yüzde 98'den fazlası kayıt dışı çalışıyor. Bunlar iş kanunu kapsamında olmadığı için sendikalaşmanın önünde engeller söz konusu. Sosyal güvenlik sistemine geçişlerde de ciddi şekilde sorunlarımız var. Buna itiraz ediyoruz. Kayıt dışı istihdamın ortadan kalkmasını istiyoruz." diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işbirliği içerisinde olduklarını dile getiren Arslan, Bakan Vedat Işıkhan'a teşekkür etti.

Arslan, hedeflerinin yaklaşık 500 bin ev işçisini kısa zamanda örgütlemek ve ilgili düzenlemelerin yapılması için çalışmalar yapmak olduğunu söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, çalışanların yaklaşık yüzde 45'inin asgari ücretle çalıştığını aktaran Arslan, bazı işletmelerin çalışanların ücretlerini asgari ücretten gösterip kalan kısmı elden ödediğini, bu uygulamanın önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Mahmut ArslanEkonomiGüncelSon Dakika

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