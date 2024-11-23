HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Yarınlarımız olan çocuk ve gençlerimizi yetiştiren öğretmenlerimizi, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ve müreffeh toplum seviyesinin mimarları olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, saygıdeğer ve kutsal bir mesleği ifa eden bütün eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak şehit öğretmenleri saygı ve minnetle andı.

Bir ülkenin gelişmesi ve geleceği inşa etmesinin temelinde iyi eğitim almış bireylerin yetiştirilmesinin yattığını vurgulayan Arslan, dünya üzerinde yaşayan tüm milletlerin dününde, bugününde ve yarınında her daim öğretmenlerin çok önemli bir yerinin olduğunu ve olmaya devam edeceğini bildirdi.

Bir toplumun her alanda ilerleyebilmesi, yeni ufuklara yelken açabilmesi, kültürlü, öz güveni yüksek, alanında uzman, yeni nesillere örnek teşkil edecek bireylerin yetişmesi için eğitimin oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Sanayi, teknoloji, bilim, edebiyat, ekonomi ve daha birçok alanda yaşanacak gelişmelerin ve refah seviyemizi artırmanın yolu eğitimden geçmektedir. Yarınlarımız olan çocuk ve gençlerimizi yetiştiren öğretmenlerimizi, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ve müreffeh toplum seviyesinin mimarları olarak görüyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, eğitimin hayatın her aşamasındaki önemine inanıyor, sürdürülebilir, atak ve etkin sendikacılığın gereği ve önemli bir ihtiyacı olarak eğitimlerde yeterliliğin önemini daima vurguluyoruz.

HAK-İŞ olarak, ülkemizin uzun vadeli ekonomik kalkınma potansiyelini belirleyen en önemli zenginliğinin iyi eğitilmiş insan kaynağı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda Konfederasyonumuz bünyesindeki çalışanlarımızı ve Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızdaki çalışanlarımızı düzenlediğimiz eğitimlerle bilinçlendiriyoruz. Her yeni eğitimde özgün bir model ortaya koyuyor, üyelerimizin yetkinlik ve yeterliliklerini geliştiriyoruz."

"Mesleki eğitim ve hayat boyu eğitim konusunu ülkemizin geleceği için önemli buluyoruz"

Oluşturdukları HAK-İŞ Akademi ile alanında uzmanlar tarafından çalışma hayatı ve toplumsal konulara ilişkin derinlemesine araştırmalar, öneri ve taleplerle toplumsal gelişmeye katkı sağladıklarını ifade eden Arslan, uluslararası alanda ikili işbirliği yaptıkları konfederasyon ve sendikalarla ortak eğitim programları düzenleyip bu sayede uluslararası alanda hem Türkiye'nin hem de HAK-İŞ'in tanıtımını yaptıklarını bildirdi.

Çalışma hayatına yönelik kadın ve erkek üyelerinin kapasitelerini ve sendikal becerilerini arttırmak amacıyla yeterlilik odaklı eğitim programları düzenleyerek üyelerinin bilgi düzeylerinin, farkındalıklarının ve işyerlerindeki verimliliklerinin arttırılmasına öncülük ettiklerinin altını çizen Mahmut Arslan, şunları kaydetti:

"Ülkemizi yakından ilgilendiren depremsellik ve afet durumlarını göz önünde bulundurarak arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm farkındalık eğitimlerine ilişkin işbirliklerine imza atıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, mesleki eğitim ve hayat boyu eğitim konusunu, ülkemizin geleceği için önemli buluyor, bu konuda daha kapsamlı reformların hayata geçirilmesini bekliyoruz. Ülkemizin müreffeh ve aydınlık yarınlara giden kararlı yolculuğunda bayrağı daha yükseklere taşıyacak olan gençlerimizin, öğretmenlerimizin ellerinde şekilleneceğine inanıyoruz.

Öğrencilerimizin en büyük yol göstericisi olan öğretmenlerimizin, yalnızca eğitimle sınırlı değil aynı zamanda öğrencilerimizin hayata bakışını da şekillendireceğini biliyoruz. Gelecek nesillerimizi güvenle emanet ettiğimiz, bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, görevleri başında terör örgütleri tarafından şehit edilen, eğitim uğruna son nefeslerini veren öğretmenlerimiz Ayşenur Alkan, Arzu Özsoy, Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın, Neşe Alten, Ayşe ve Numan Konakçı, Yasemin ve Bayram Tekin ve tüm şehit öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."