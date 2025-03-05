Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Adımlar - Son Dakika
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Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Adımlar

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe ulaşması için atılan adımların tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Türkiye'nin birlik ve beraberliğini sağlamanın öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Arslan, terörizme karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade ederek, kaos yaratmaya çalışanlara karşı uyarıda bulundu. Ayrıca, terörle mücadelenin önemini vurguladı ve destekleyenlere teşekkür etti.

05.03.2025 12:16
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Terörsüz bir Türkiye yolunda atılan adımlar, tarihi bir dönüm noktasıdır ve bu süreci sabote etmek isteyenlere asla fırsat verilmemelidir." ifadesini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin, toplumsal barışın sağlanmasının ve milletin huzur içinde yaşayabilmesinin en büyük hedefleri olduğunu vurguladı.

Arslan, "Türkiye'nin kanayan yarası olan terörün sonlandırılmasına yönelik 'Terörsüz Türkiye' şiarıyla başlatılan tarihi adımı son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Bu sürecin başlatılması ve yürütülmesinde gösterdikleri kararlılık dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin birliği, bekası, bağımsızlığı ve geleceği ile oynayan, masum vatandaşların canına kasteden ve toplumsal barışı tehdit eden, milyarlarca dolarlık kaynağın terörle mücadelede kullanılması nedeniyle Türkiye'nin kalkınmasını engelleyen, her türlü terör eylemini en güçlü şekilde lanetlediklerini belirten Arslan, istikrarı bozmayı amaçlayan her türlü yapı ve girişimin karşısında durmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Genel Başkan Arslan, "HAK-İŞ olarak, 2013 yılında başlatılan Çözüm Süreci'nde Akil İnsanlar Heyeti'nde yer aldık ve barış elçileri olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Toplumsal barışın sağlanması, demokratik hakların genişletilmesi ve kardeşlik ikliminin güçlenmesi adına samimi ve iyi niyetli çabalar ortaya koyduk. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla, terörsüz bir Türkiye için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Kaos yaratmaya çalışanların oyunları boşa çıkarılmalı"

"Terörsüz bir Türkiye yolunda atılan adımlar, tarihi bir dönüm noktasıdır ve bu süreci sabote etmek isteyenlere asla fırsat verilmemelidir." ifadelerini kullanan Arslan, milletin huzurunu ve Türkiye'nin geleceğini hedef alan her türlü provokasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Arslan, şunları kaydetti:

"Milletimizi ayrıştırarak, ülkemizin huzurunu bozmaya ve kaos yaratmaya çalışanların oyunları boşa çıkarılmalı, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmelidir. Türkiye'nin her köşesinde huzur ve güvenin tesis edilmesi, insanımızın birlik beraberlik ve kardeşlik içinde yaşayabilmesi için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek, terörün her türlüsüne karşı ortak bir duruş sergilemeli, farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz. Bu vesileyle, terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyor, terörün son bulması için başlatılan 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başarıyla sona erdirilmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

Mahmut Arslan, Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Adımlar - Son Dakika

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