Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Tebrik Etmek İçin Ziyaret Etti

Güncel

(ANKARA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yerel seçimlerde kazandığı başarıdan dolayı tebrik ziyaretinde bulundu. Arslan, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada; "Bu ziyaretler, karşılıklı görüşmeler Türkiye'nin sorunlarının çözümü ve bu çözüm konusunda tarafların görüşleri, fikirleri önemlidir. İşçi hareketinin sorunlarını çözüm konusunda CHP'nin hem Meclis'te hem de kamuoyunda daha fazla destek ve katkılarına ihtiyacımız olduğunu ifade ettik" dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı başarı nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tebrik ziyaretinde bulundu. CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından Arslan, gazetecilere ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu, sorularını yanıtladı.

Arslan ziyaretle ilgili şunları söyledi:

"Sayın Özel'i ziyaretimiz tebrik ziyaretiydi. Yerel seçimlerden sonra CHP'nin gösterdiği başarıyı tebrik etmek, belediyelerimizde var olan sorunlarımızı kendileriyle paylaşmak ve bu konuda bundan sonraki süreçlerde de nasıl bir çalışma yapmamız gerektiğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Son derece başarılıydı. Sayın Başkana taleplerimizi ifade ettik. Var olan sorunlarımız varsa bunları kendileriyle paylaştık. Bundan sonraki süreçte de bu diyaloğun devam etmesi hususunda da genel bir kanaatimiz var. İnşallah kendileri de yakın bir zamanda bizleri ziyaret edecek. Bu ziyaretler, karşılıklı görüşmeler Türkiye'nin sorunlarının çözümü ve bu çözüm konusunda tarafların görüşleri, fikirleri önemlidir. Diyalogdan yana ortak bir yaklaşımımız oldu. İşçi hareketinin sorunlarını çözüm konusunda CHP'nin hem Meclis'te hem kamuoyunda daha fazla destek ve katkılarına ihtiyacımız olduğunu ifade ettik. Bunların da yerine getirileceği hususunda Sayın Başkandan gerekli güvenceleri aldık. Umarım bu görüşmeler bundan sonra da devam eder ve çalışanlar için, çalışma hayatımız için Türkiye'nin demokratik süreçlerinin daha da güçlendirilmesi, demokrasimizin güçlendirilmesi, diyalog ortamının oluşturulması konusunda da önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz."

Arslan, hükümetin temmuzda asgari ücrete ara zam yapmama kararının sorulması üzerine, yarın üç konfederasyon, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK olarak ortak bir açıklama yapacaklarını söyledi. Aslan, "Yarın üç konfederasyon olarak ortak bir metin hazırladık. Yarın TÜRK-İŞ'de bu açıklamalarımızı yaparsak arkadaşlarımıza haksızlık etmemiş oluruz. Birlikte açıklamayı yapacağız. Hem taleplerimizi hem de olması gerekenleri, yaşadığımız zorlukları, sorunları bunları çözümleriyle beraber ortaya koyuyoruz. Sadece eleştirmek değil, çözüm de ortaya koyuyoruz. Umarım, bunu başarmış olacağız yarın" dedi.

Aslan, sadece enflasyon ile ilgili bir araya gelmediklerini de ifade ederek, "Sadece enflasyonla bir araya gelmek değil, çalışma hayatının pek çok sorunları var. Bu sorunların tamamına yönelik ortak bir çalışma başlattık. Bu çalışmalarımızı üç konfederasyon bir araya gelerek önce teknik düzeyde, sonrasında başkanlar düzeyinde, yarın da inşallah bu tespitlerimizi, taleplerimizi, varsa eleştirilerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.