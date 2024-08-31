HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: Mazlumların uğradığı zulmün son bulması için mücadelemizi sürdüreceğiz - Son Dakika
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: Mazlumların uğradığı zulmün son bulması için mücadelemizi sürdüreceğiz

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistin başta olmak üzere mazlumların uğradığı zulmün son bulması, bütün insanlığın özgürleştiği, adalet ve barışın hakim olduğu yeni bir dünya inşa edilmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

31.08.2024 11:47
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistin başta olmak üzere mazlumların uğradığı zulmün son bulması, bütün insanlığın özgürleştiği, adalet ve barışın hakim olduğu yeni bir dünya inşa edilmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Arslan, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, yaşanan iki büyük dünya savaşının ardından 1 Eylül'ün "Dünya Barış Günü" ilan edildiğini anımsattı.

Yaşanan acı savaş tecrübelerine rağmen bugün hala çeşitli bölgelerde kanlı çatışmaların devam ettiğine dikkati çeken Arslan, bu yaşananların, barışın sadece gün ilanıyla mümkün olmadığını gözler önüne serdiğini vurguladı.

Arslan, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in 40 bini aşkın masumu katlettiğine, bölgedeki soykırımın sürdüğüne işaret ederek, Orta Doğu coğrafyasında akan mazlum kanının, tüm dünya devletlerinin ellerinde kuruduğunu belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın da 3. yılına doğru ilerlediğini, dünyanın gözü önünde sivil ve masum insanların ölmeye devam ettiğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Artık topyekun olarak bu savaşlara 'dur' demenin zamanı geldi ve geçiyor. BM eliyle gerçekleştirilmesi gereken ağır yaptırımlar ile bu savaşlara 'dur' demeliyiz. Savaşlara son verilmez, akan masum kanına 'dur' denilmezse küresel barışın tesis edilmesi yolunda insanlık tarihinin unutamayacağı derin yaralar almaya devam edeceğiz.

HAK-İŞ olarak, dünyanın neresinde olursa olsun yapılan savaşları, soykırımları, zulümleri, vahşetleri lanetliyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, dünyada demokrasinin galip gelmesini, adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz. Özellikle dünyanın yetim çocuğu olarak yalnız ve çaresiz bırakılan Gazze ve Filistin başta olmak üzere mazlumların uğradığı zulmün son bulması, dünyada bütün insanlığın özgürleştiği, adalet ve barışın hakim olduğu yeni bir dünya inşa etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz."

HAK-İŞ olarak, terörün her türlüsüne de karşı olduklarını bildiren Arslan, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleyi desteklediklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: Mazlumların uğradığı zulmün son bulması için mücadelemizi sürdüreceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: Mazlumların uğradığı zulmün son bulması için mücadelemizi sürdüreceğiz - Son Dakika
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