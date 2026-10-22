HAK-İŞ'in 51. kuruluş yıl dönümü kutlandı, Aydın bakanlığın önceliklerini sıraladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Bakanlık olarak temel önceliğimiz, insan onuruna yakışır çalışma koşullarını geliştirmek, istihdamı güçlendirmek, iş sağlığını ve güvenliğini daha ileriye taşımak, sendikal hak ve özgürlükleri genişletmek ve sosyal diyaloğu güçlendirmektir." dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonunun 51. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde "Emeğin Evrensel Gücü HAK-İŞ" temasıyla program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, HAK-İŞ'in faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filmi gösterildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, programdaki konuşmasında, HAK-İŞ'in 51. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, konfederasyonun yalnızca çalışanların ekonomik ve sosyal hakları için değil, demokrasi, sosyal adalet, milli birlik ve uluslararası dayanışma alanlarında da sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Türkiye'nin kalkınmasında çalışanların emeğinin ve fedakarlığının önemli bir yere sahip olduğunu belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Biz de çalışma hayatında güçlü bir Türkiye'nin ancak güçlü bir emek dünyasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ülkemizin kalkınmasının, büyümesinin temelinde çalışanlarımızın emeği, gayreti ve fedakarlığı bulunmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel önceliğimiz insan onuruna yakışır çalışma koşullarını geliştirmek, istihdamı güçlendirmek, iş sağlığını ve güvenliğini daha ileriye taşımak, sendikal hak ve özgürlükleri genişletmek ve sosyal diyaloğu güçlendirmek."

Aydın, emeğin hakkını savunmanın aynı zamanda insan onurunu ve sosyal adaleti savunmak anlamına geldiğini belirterek, uluslararası dayanışmanın önemine işaret etti.

HAK-İŞ'in Filistin konusundaki tutumunu takdir ettiklerini dile getiren Aydın, Gazze'de yaşananların durdurulması ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması yönündeki çağrılarını yineledi.

Aydın, HAK-İŞ'in kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür ederek, Türkiye Yüzyılı vizyonunun emek, refah ve sosyal adaletin de yüzyılı olması temennisinde bulundu.

"Sorumluluklarımızın farkında olarak ileriye bakmak zorundayız"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da konfederasyonun kuruluşundan bugüne kadar mücadelelerine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, hayatını kaybeden sendika yöneticilerini rahmetle andı.

Konfederasyonun kuruluş yıl dönümü kapsamında hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Arslan, çalışmaların yarın gerçekleştirilecek Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantılarıyla tamamlanacağını söyledi.

Türkiye'de çalışma hayatının çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Türk endüstri ilişkileri sistemini daha ileriye taşımak, çalışanların sendikalaşmasının önündeki engelleri aşmak, iş sağlığı ve güvenliği sistemini geliştirerek iş kazalarında kaybettiklerimizi en aza indirmek, uluslararası alanda hem işçi hareketinin hem sendikal hareketin dayanışma gücünü daha da yükseltmek, ülkemizin her alanda gelişmesi, büyümesi, güçlenmesi konusunda sorumluluklarımızın farkında olarak ileriye bakmak zorundayız."

Sendikal mücadelenin yalnızca toplu sözleşme ve örgütlenme faaliyetlerinden ibaret olmadığını vurgulayan Arslan, "Şartlar ne olursa olsun değerlerinden, davasından, ilkelerinden, inançlarından asla vazgeçmeden kurulduğu günden bugüne aynı istikamette yürümüş olması bizim en büyük kazancımızdır." dedi.

Konuşmasında uluslararası sendikal dayanışmanın önemine de değinen Arslan, programa İran, Filistin ve Sudan'dan sendika temsilcilerinin katıldığını bildirdi.

Arslan, Gazze'deki işçilerle dayanışmalarının da devam edeceğini belirterek, "Bugün Gazze'den dışarıya çıkamayan Filistin İşçi Sendikaları Federasyonundaki kardeşlerimize buradan selamlarımızı iletiyoruz. Onlarla da dayanışmamızı bütün gönlümüzle sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Programda ayrıca Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF) Genel Başkanı Sirralkhatim Alamin Abdulgadir Mohammed, İran Hane-i Karger Genel Başkanı Alireza Mahjoub ve Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (PGFTU) Genel Başkanı Shaher Saed de birer konuşma yaptı.