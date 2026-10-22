HAK-İŞ'in 51. kuruluş yıl dönümü kutlandı, Aydın bakanlığın önceliklerini sıraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

HAK-İŞ'in 51. kuruluş yıl dönümü kutlandı, Aydın bakanlığın önceliklerini sıraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ'in 51. kuruluş yıl dönümü programında Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, bakanlığın önceliğinin insan onuruna yakışır çalışma koşulları ve sendikal haklar olduğunu söyledi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da etkinliklerin yarınki ILO toplantılarıyla tamamlanacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Bakanlık olarak temel önceliğimiz, insan onuruna yakışır çalışma koşullarını geliştirmek, istihdamı güçlendirmek, iş sağlığını ve güvenliğini daha ileriye taşımak, sendikal hak ve özgürlükleri genişletmek ve sosyal diyaloğu güçlendirmektir." dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonunun 51. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde "Emeğin Evrensel Gücü HAK-İŞ" temasıyla program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, HAK-İŞ'in faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filmi gösterildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, programdaki konuşmasında, HAK-İŞ'in 51. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, konfederasyonun yalnızca çalışanların ekonomik ve sosyal hakları için değil, demokrasi, sosyal adalet, milli birlik ve uluslararası dayanışma alanlarında da sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Türkiye'nin kalkınmasında çalışanların emeğinin ve fedakarlığının önemli bir yere sahip olduğunu belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Biz de çalışma hayatında güçlü bir Türkiye'nin ancak güçlü bir emek dünyasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ülkemizin kalkınmasının, büyümesinin temelinde çalışanlarımızın emeği, gayreti ve fedakarlığı bulunmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel önceliğimiz insan onuruna yakışır çalışma koşullarını geliştirmek, istihdamı güçlendirmek, iş sağlığını ve güvenliğini daha ileriye taşımak, sendikal hak ve özgürlükleri genişletmek ve sosyal diyaloğu güçlendirmek."

Aydın, emeğin hakkını savunmanın aynı zamanda insan onurunu ve sosyal adaleti savunmak anlamına geldiğini belirterek, uluslararası dayanışmanın önemine işaret etti.

HAK-İŞ'in Filistin konusundaki tutumunu takdir ettiklerini dile getiren Aydın, Gazze'de yaşananların durdurulması ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması yönündeki çağrılarını yineledi.

Aydın, HAK-İŞ'in kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür ederek, Türkiye Yüzyılı vizyonunun emek, refah ve sosyal adaletin de yüzyılı olması temennisinde bulundu.

"Sorumluluklarımızın farkında olarak ileriye bakmak zorundayız"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da konfederasyonun kuruluşundan bugüne kadar mücadelelerine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, hayatını kaybeden sendika yöneticilerini rahmetle andı.

Konfederasyonun kuruluş yıl dönümü kapsamında hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Arslan, çalışmaların yarın gerçekleştirilecek Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantılarıyla tamamlanacağını söyledi.

Türkiye'de çalışma hayatının çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Türk endüstri ilişkileri sistemini daha ileriye taşımak, çalışanların sendikalaşmasının önündeki engelleri aşmak, iş sağlığı ve güvenliği sistemini geliştirerek iş kazalarında kaybettiklerimizi en aza indirmek, uluslararası alanda hem işçi hareketinin hem sendikal hareketin dayanışma gücünü daha da yükseltmek, ülkemizin her alanda gelişmesi, büyümesi, güçlenmesi konusunda sorumluluklarımızın farkında olarak ileriye bakmak zorundayız."

Sendikal mücadelenin yalnızca toplu sözleşme ve örgütlenme faaliyetlerinden ibaret olmadığını vurgulayan Arslan, "Şartlar ne olursa olsun değerlerinden, davasından, ilkelerinden, inançlarından asla vazgeçmeden kurulduğu günden bugüne aynı istikamette yürümüş olması bizim en büyük kazancımızdır." dedi.

Konuşmasında uluslararası sendikal dayanışmanın önemine de değinen Arslan, programa İran, Filistin ve Sudan'dan sendika temsilcilerinin katıldığını bildirdi.

Arslan, Gazze'deki işçilerle dayanışmalarının da devam edeceğini belirterek, "Bugün Gazze'den dışarıya çıkamayan Filistin İşçi Sendikaları Federasyonundaki kardeşlerimize buradan selamlarımızı iletiyoruz. Onlarla da dayanışmamızı bütün gönlümüzle sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Programda ayrıca Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF) Genel Başkanı Sirralkhatim Alamin Abdulgadir Mohammed, İran Hane-i Karger Genel Başkanı Alireza Mahjoub ve Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (PGFTU) Genel Başkanı Shaher Saed de birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA
Mahmut ArslanAhmet AydınPolitikaGüncelAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Türkiye’nin su devine ABD’li ortak Rekabet Kurulu onay verdi Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
Vurulan Eşref Saral’dan açıklama var Tüm Türkiye’den özür diledi Vurulan Eşref Saral'dan açıklama var! Tüm Türkiye'den özür diledi
90’larda “A’dan Z’ye“ ile tanınan Esra Ceyhan yeni fotoğraflarıyla gündemde 90'larda "A'dan Z'ye" ile tanınan Esra Ceyhan yeni fotoğraflarıyla gündemde
Batı Asya’nın en zenginleri belli oldu Listede Türkiye’den 11 isim var Batı Asya'nın en zenginleri belli oldu! Listede Türkiye'den 11 isim var
Korkunç ölüm Elektrik trafosuna giren yaşlı adam hayatını kaybetti Korkunç ölüm! Elektrik trafosuna giren yaşlı adam hayatını kaybetti
22:49
Mustafa Sarıgül’ün eski dünürü hala teslim olmadı Bankacılıktan akaryakıta her sektörde şirketi var
Mustafa Sarıgül'ün eski dünürü hala teslim olmadı! Bankacılıktan akaryakıta her sektörde şirketi var
22:39
Nereden nereye Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
21:39
SPK raporlarıyla İstanbul’da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4’üne ev hapsi
SPK raporlarıyla İstanbul'da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4'üne ev hapsi
21:02
Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çıkışı
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı
20:56
Canlı anlatım: Uzatma anlarında ilk gol geldi
Canlı anlatım: Uzatma anlarında ilk gol geldi
20:07
Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yasalaştı
Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yasalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 22:56:39. #7.13#
SON DAKİKA: HAK-İŞ'in 51. kuruluş yıl dönümü kutlandı, Aydın bakanlığın önceliklerini sıraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei