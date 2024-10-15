HAK-İŞ'ten İşçilere Destek Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

HAK-İŞ'ten İşçilere Destek Ziyareti

HAK-İŞ\'ten İşçilere Destek Ziyareti

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Van'da işten çıkarılan işçilere destek verdi, taleplerini dinledi.

15.10.2024 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Arslan, beraberinde 81 ilin HAK-İŞ temsilcileri ve konfederasyonun yönetim kurulu üyeleriyle İpekyolu Belediye binasının önüne kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçilerle bir araya geldi.

Görüştüğü işçilerin taleplerini dinleyen, yanlarında olduklarını belirten Arslan, her zaman mağdur ve mazlumların yanında yer aldıklarını söyledi.

Van'da DEM Parti'li belediyelerin işten çıkardığı 800'den fazla belediye çalışanıyla dayanışma içinde olduklarını ifade eden Arslan, "Bugün haklı bir mücadelemizin 166'ncı gününde, İpekyolu Belediyesi'nin önünde yapılan haksızlıkların, hukuksuzlukların, adaletsizliklerinin hesabını sormak için buradayız. Van Büyükşehir, İpekyolu, Gevaş, Edremit ve Tuşba belediye başkanları, bizi duyun, anlayın. Van halkının helal oylarıyla seçildiniz ama seçildiğiniz andan itibaren emeğin, emekçinin hakkını gasbettiniz. Hani barıştan yanaydınız, adalet, hukuk, kardeşlik diyordunuz. Yaptığınız nedir, kardeşliğimize bomba attınız." diye konuştu.

Görevlerine son verilen işçilerin hesabını sonuna kadar savunacaklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki adaleti yok saydınız, barış yerine kavgayı öne sürdünüz. 800'den fazla arkadaşımızın hiçbiri hukuki bir soruşturma geçirmedi. Bir gün haklarında disiplin hükümleri uygulanmadı. Sadece zihniyetlerine karşı oldukları için bu arkadaşlarımızı ipe sapa gelmez gerekçelerle işten çıkardılar. Bunların gücü ellerinde silah olmayan, alın teri döken emekçilere, çalışanlara, adalet ve hukuk isteyenlere yetiyor. Bu arkadaşlarımız işe dönene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Yasaların bize verdiği yetkiyi kullanarak toplu sözleşme yaptığımız yaklaşık 6 bin arkadaşımızın hukuka uygun olarak imzaladığı, baştan sona kadar kanun hükmünde olan toplu sözleşmelerimizi iptal etmek için dava açtılar. Bunlara yazıklar olsun."

"Baskı yapılarak sendikadan istifa edilme girişimlerine son verilsin"

Alın teri ve emeğinden başka sermayesi olmayan binlerce kişinin ekmeğine el uzatıldığını vurgulayan Arslan, yapılan haksızlığın kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Her zaman hukuktan, haktan yana olduklarını ifade eden Arslan, "Burada da tarafız. Hak, adalet, hukuk için tarafız. Bu taraftarlığımız mahkemeler tarafından da kabul edildi. 21 arkadaşımızın işe iade kararları verildi ama bunlar mahkemeleri tanımıyorlar. Bunlar, dağı şehre taşımak istiyorlar. Dağdakilerin de sizlerin de hesabını bu millet soracak." dedi.

İşçilerin görevine son veren belediye yönetimlerini eleştiren Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunlar hukuku, barışı, kardeşliği, hakların kardeşliğini kendi çıkarlarına dokununca hatırlıyorlar. Bunlarda adalet ne gezer? Bunlar Kandil'in emrinde duran birer taşeron. Bu adaletsizliklerden vazgeçmezlerse, işçiler işlerine dönmezlerse bu milletle beraber hesabını tek tek soracağız. Burası hukuk devleti. 166 gündür bütün tehditlere rağmen buradaydınız. Siz burada olduğunuz müddetçe sizinle yol yürümeye, bu meydanda durmaya devam edeceğiz. İşten çıkarılan bütün arkadaşlarımızın derhal işlerine dönmelerinin sağlanmasını, bütün sürgünlerden vazgeçilerek arkadaşlarımızın eski yerlerine dönmelerini istiyoruz. Baskı yapılarak sendikadan istifa edilme girişimlerine son verilsin. Mahkeme kararlarına derhal uyulsun. Toplu iş sözleşmelerinin iptali için açılan davalar geri çekilmeli. Ödenmeyen ikramiyeler, mesailer ve toplu sözleşme farkları derhal ödenmeli."

Kaynak: AA

Mahmut Arslan, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Yaşam, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ'ten İşçilere Destek Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
14:44 Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf’ta rüzgar terse döndü Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf'ta rüzgar terse döndü
14:05 GSS borcu olanlar 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
08:25 Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti
08:24 Ahmet Çakar’dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması
08:02 Acun Ilıcalı’dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
23:16 Mısır’da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı
23:10 A Milli Takım’ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi A Milli Takım'ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 17:08:40. #1.12#
SON DAKİKA: HAK-İŞ'ten İşçilere Destek Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.