HAK-İŞ, Türkiye'nin en büyük sendikalarından biri olarak öne çıkıyor - Son Dakika
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HAK-İŞ, Türkiye'nin en büyük sendikalarından biri olarak öne çıkıyor

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, temmuz ayı sendika istatistiklerine ilişkin yaptığı açıklamada, Hizmet-İş Sendikası'nın Türkiye'nin ikinci, Öz Sağlık-İş Sendikası'nın ise Türkiye'nin üçüncü büyük sendikası olduğunu belirtti. Arslan, sendikalarının üye sayılarını artırarak güçlü bir şekilde mücadelelerine devam ettiklerini vurguladı.

24.07.2024 15:51
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, temmuz ayı sendika istatistiklerine ilişkin, "Bu dönemde Hizmet-İş Sendikamız Türkiye'nin ikinci, iş kolunun en büyük sendikası, Öz Sağlık-İş Sendikamız ise Türkiye'nin üçüncü büyük sendikası ve iş kolunun lideri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, iş kollarındaki işçi ve sendikaların üye sayılarına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan istatistikleri değerlendirdi.

İstatistiklerde toplam 16 milyon 973 bin 61 işçinin yüzde 14,8'ine denk gelen 2 milyon 512 bin 33'ünün sendikalara üye olduğunu belirten Arslan, sendikasız bütün çalışanları kendi çatıları altındaki sendikalarda örgütlenmeye davet ettiklerini ifade etti.

HAK-İŞ'in toplam üye sayısının 824 bin 259 olduğunu aktaran Arslan, taşeron mücadelesinde olduğu gibi ev işçilerinin örgütlenmesi yolunda da büyük mesafeler kaydettiklerini, örgütlenme mücadelelerini tüm hızıyla devam ettirdiklerini belirtti.

Sendikalarının üye sayılarını artırarak yollarına daha güçlü bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Bu dönemde Hizmet-İş Sendikamız, Türkiye'nin ikinci, iş kolunun en büyük sendikası, Öz Sağlık-İş Sendikamız ise Türkiye'nin üçüncü büyük sendikası ve iş kolunun lideri olmuştur. Öz Finans-İş, Öz Orman-İş, Öz Güven-Sen, Öz Ağaç-İş ve Medya-İş Sendikalarımız da bulundukları iş kollarında lider olmuştur. HAK-İŞ ve üye sendikaları, örgütlenmede yaşanan zorluklara rağmen büyüklüğünden ve gücünden hiçbir şey kaybetmeden mücadelesine devam etmektedir."

Kaynak: AA

Mahmut Arslan, Sendika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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