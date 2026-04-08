Hakan Çakır Davasında Cezalar Açıklandı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır'ın (23) öldürülmesine ilişkin davada sanıklar Cemal Zeynal (45) müebbet ve 27 yıl 1 ay 15 gün, büyük oğlu Ahmet Emir Zeynal (19) müebbet hapis ve 29 yıl 2 ay, suça sürüklenen çocukları B.S.Z. (17) 32 yıl 7 ay, T.Y.Z. (14) ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Keçiören'de çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi Sevender Özkan Çakır ve kız kardeşi Melisa Nur Çakır (15), geçen yıl 10 Ağustos'ta dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Melisa Nur Çakır'ın haber vermesi üzerine gelen ağabeyi Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada Hakan Çakır, bıçaklanarak öldürüldü. Olaya karışan Cemal Zeynal ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. ve T.Y.Z. tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Cemal Zeynal, oğlu Ahmet Emir Zeynal, onun arkadaşı Umut Kılınç hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 2 kişiye yönelik 'Öldürmeye teşebbüs suçundan ise 45'er yıla kadar hapis cezası istendi. Cemal Zeynal'ın yaşı küçük çocukları B.S.Z. hakkında 41 yıl, T.Y.Z. hakkında 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Aynı dosyada Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır (53), ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ve akrabası Eyyüp Demir (44) hakkında da 'Basit yaralama' suçundan 5'er yıl hapis talep edildi.

3'ÜNCÜ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Davanın 3'üncü duruşması, bugün Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Suça sürüklenen çocukların da yargılandığı dosya kapsamında duruşma, kapalı olarak yapıldı. Bu nedenle duruşma salonuna izleyici ve basın mensubu alınmadı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Cemal Zeynal, çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. ve T.Y.Z., tutuksuz sanık Umut Kılınç, aynı dosyada sanık olarak yer alan maktul Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanıklar Cemal Zeynal'a müebbet ve 27 yıl 1 ay 15 gün, büyük oğlu Ahmet Emir Zeynal'a müebbet hapis ve 29 yıl 2 ay, suça sürüklenen çocukları B.S.Z.'ye 32 yıl 7 ay, T.Y.Z.'ye ise 24 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Umut Kılınç 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır'ın beraatine karar verildi. Hakan Çakır'ın ağabeyi Hakkı Can Çakır'a ise 10 bin TL para cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

BABA ÇAKIR: BİR NEBZE İÇİMİZ SOĞUDU AMA EVLADIMIZ GERİ GELMEYECEK

Ankara'da öldürülen Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, karar sonrası adliye önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Çakır, "Adalet yerini buldu. Tüm gelen arkadaşlarımıza, dostlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. İnşallah tüm mağdur aileler için aynı şekilde sonuç çıkar. Emsal karar olur inşallah. İstediğimizi aldık ve bir nebze içimiz soğudu ama evladımız geri gelmeyecek. Diğer aileler de bu mutluluğu yaşasın istiyoruz" diye konuştu.

AVUKAT YILDIRIM: ADALET BİR NEBZE DE OLSUN SAĞLANDI

Hakan Çakır'ın ailesinin Avukatı Umur Yıldırım da "14 yaşındaki sanık T.Y.Z., suçu tamamen kabul etmişti. Aslında tek başına bu eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti. Mahkeme buna itimat etmedi. 4 sanık da bütün suçlardan dolayı ceza aldı. Tutuklu kalmalarının devamına karar verildi. Adalet bir nebze de olsun bizim için sağlandı. Umarım bu karar istinaf ve Yargıtay'dan da geçerek kesinleşir. Bundan sonra umarım bir emsali olmaz. İçimiz bir nebze olsun soğudu. Ama bu adalet bizim için sağlanmadı. Nihayetinde Hakan öldü ve geri gelmeyecek" dedi.