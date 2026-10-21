Hakan Fidan Belçika ziyaretinde Brüksel'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

Hakan Fidan Belçika ziyaretinde Brüksel'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika ziyareti kapsamında Brüksel'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Brüksel'de iş dünyası temsilcileriyle görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika ziyareti kapsamında, Brüksel'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Brüksel'de iş dünyası temsilcileriyle görüştü.
Kaynak: AA
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