Hakan Fidan Bulgaristan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Hakan Fidan Bulgaristan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

10.06.2026 13:32
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da AB ilişkileri ve iş birliği konularını ele alacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Bulgaristan'a gidiyor. Bakan Fidan, Bulgaristan'daki temaslarında, Türkiye'nin AB ile ilişkilerine yönelik öncelik ve beklentilerini dile getirecek, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun Karadeniz'de seyrüsefer emniyeti bakımından önemli bir işlev gördüğünü vurgulayacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Bulgaristan'a resmi ziyarette bulunacak. Fidan en son 29-30 Ocak 2024 tarihlerinde söz konusu ülkeye resmi bir ziyarette bulunmuştu.

Bakanlık yetkilisinden alınan bilgiye göre, Fidan'ın yapacağı görüşmelerde, Bulgaristan ile enerji, ulaştırma, bağlantısallık ve savunma sanayi başta olmak üzere, stratejik alanlarda iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik müşterek adımları ve yeni iş birliği imkanlarını kapsamlı şekilde ele alınacak.

TÜRKİYE'DEN BULGARİSTAN'A GEÇİŞLERİN SORUNSUZ GERÇEKLEŞMESİ YÖNÜNDEKİ BEKLENTİ AKTARILACAK

Komşu ve müttefik ülkeler Türkiye ile Bulgaristan'ın, bölgesel sahiplenme anlayışıyla, Balkanlar'da istikrar ve refahın güçlendirilmesi için yakın eş güdüm içinde hareket etmelerinin önemini belirtecek Fidan, Bulgaristan'ın Türkiye açısından Avrupa'ya karayolu taşımacılığında kilit rol oynadığına işaretle, Türkiye'den Bulgaristan'a mal ve yolcu geçişlerinin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi yönündeki beklentileri aktaracak.

Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği stratejik hedefi dahil, AB ile ilişkilerine yönelik öncelik ve beklentilerini dile getirecek ve bu çerçevede Bulgaristan'ın da desteğine önem verildiğini kaydedecek.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir çözüm temelinde sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaları desteklediğini yineleyecek ve Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında tesis edilen Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun Karadeniz'de seyrüsefer emniyeti bakımından önemli bir işlev gördüğünü belirtecek.

İRAN-ABD GÖRÜŞMELERİNİN SÜRDÜRÜLMESİNİN ÖNEMİ VURGULANACAK

İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerin kesintiye uğramadan sürdürülmesinin kritik önemde olduğunu vurgulayacak Fidan, Türkiye'nin, savaşın diplomasi ve diyalog yoluyla bir an önce sonlandırılmasını teminen katkı sunmayı sürdürdüğünü ifade edecek.

Fidan, İsrail'in başta Gazze ve Lübnan'da olmak üzere, Orta Doğu'da kalıcı çatışma ve istikrarsızlık ortamı yaratmayı hedeflediğine, İsrail'in İran ile ABD arasında süren görüşmeleri sabote etmeye yönelik girişimleri karşısında uluslararası toplumun müteyakkız olması gerektiğine dikkati çekecek.

Gazze'de insani durumun kritik düzeyde seyrettiğini, ateşkes ihlallerinin ve sivil kayıpların sürdüğünü de belirtecek Fidan, insani yardımların ulaştırılmasının acil öncelik olmaya devam ettiğini vurgulayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hakan Fidan Bulgaristan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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