Hakan Fidan\'dan Katar ve Suriye ile Telefon Görüşmeleri

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Fidan'ın, Al Sani ile görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'ndaki durum ele alındı. Fidan, Şeybani ile görüşmesinde ise bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.