(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri yaptı.
Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Hakan Fidan'dan Mısır ve Ürdün ile Görüşme - Son Dakika
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