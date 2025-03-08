Hakan Fidan İki Bakan ile Görüştü

(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Sudi Arabistan'ın Cidde Şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı çerçevesinde Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştüğün bildirildi.
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