Hakan Fidan Kahire'de Dörtlü Toplantıya Katıldı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire ziyareti kapsamında, Türkiye-Mısır-Pakistan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire ziyareti kapsamında bugün, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katıldı.
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