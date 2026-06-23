Hakan Fidan MGK Genel Sekreterliğinde Konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğinde konuşma yaptı.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Milli Güvenlik Konferansları kapsamında MGK Genel Sekreterliğini ziyaret etti.
Fidan, burada katılımcılara hitap etti.
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