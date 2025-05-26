Hakan Fidan Moskova'da Resmi Temaslara Başladı

(ANKARA) - Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarna başladı. Bakan Fidan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Vladimir Medinsky ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski ile Moskova'da görüştü" ifadelerine yer verildi. Medinski 16 Mayıs'ta Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da üç yıl aranın ardından ilk kez gerçekleştirilen doğrudan görüşmelerde Moskova heyetşne başkanlık ediyordu.

Bakan Fidan'ın Moskova ziyareti kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Bakanlık kaynaklarına göre Bakan Fidan, temaslarında Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı barışa bağlılığını vurgulayacak; Türkiye'nin daha önce olduğu gibi kolaylaştırıcı rol oynamaya hazır olduğunu yineleyecek. Ayrıca Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular gündeme gelecek. İkili görüşmelerde ticaret, enerji ve turizm gibi alanlardaki iş birliğinin mevcut durumu değerlendirilecek ve atılabilecek adımlar ele alınacak.