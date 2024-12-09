DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler değerlendirildi. Suriye'deki durumun küresel ve bölgesel düzeyde olumsuz sonuçlar doğurmasını engelleyecek adımlar ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Hakan Fidan ve David Lammy'den Suriye İstişaresi - Son Dakika
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