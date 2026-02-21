(ANKARA)-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Barış Kurulu'nun ilk toplantısı için ziyaret ettiği Washington'da Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bir araya geldi.
Fidan ayrıca Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile de görüştü.
Son Dakika › Güncel › Hakan Fidan, Washington'da Barış Kurulu Toplantısında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?