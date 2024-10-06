Hakaret Suçunda Yargıtay'dan Bozma - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakaret Suçunda Yargıtay'dan Bozma

Yargıtay, 'midesiz' sözü için hakaret unsuru yok diyerek mahkumiyet kararını bozdu.

06.10.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, evleneceğini öğrendiği arkadaşına, "midesiz" dediği için hapis cezasına çarptırılan sanık hakkındaki hükmü, "hakaret" suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bozdu.

Dairenin kararına göre, Ankara'da yaşayan M.İ, bir arkadaşının evleneceğini öğrenmesi üzerine, "Sen mi­de­siz­sin, na­sıl ev­le­nir­sin, ev­le­ne­mez­sin." şek­lin­de söz­ler kullandı.

Arkadaşının kendisine hakaret ettiğini savunan müşteki, suç duyurusunda bulundu.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125. maddesinde düzenlenen "hakaret" suçu kapsamında hakkında kamu davası açılan sanık M.İ, An­ka­ra 21. As­li­ye Ceza Mah­ke­me­sinde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, sanığın atılı suçu işlediği kanaatine vararak, 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ceza, ka­mu­ya ya­rar­lı bir işte ça­lış­ma se­çe­nek yap­tı­rı­mına dönüştürüldü.

Söylediği sözlerin hakaret içermediğini ileri süren sanık M.İ, avukatı aracılığıyla karara itiraz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin mahkumiyet hükmünü bozdu.

Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, TCK'nin 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunun unsurlarının "kişilerin onur, şeref ve say­gın­lı­ğını hedef alarak eylemin ki­şi­yi kü­çük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi" olduğu ifade edildi.

Ki­şi­le­re yö­ne­lik her tür­lü ağır eleş­ti­ri veya ra­hat­sız edi­ci söz­le­rin ha­ka­ret suçu bağ­la­mın­da değerlendirilemeyeceğine işaret edilen kararda, şunlara yer verildi:

"Söz­le­rin hakaret kabul edilebilmesi için açık­ça, onur, şe­ref ve say­gın­lı­ğı ren­ci­de ede­bi­lecek ni­te­lik­te somut bir fiil veya olgu is­na­dı­nı veya söv­me fi­ili­ni oluş­tur­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Olay günü sa­nı­ğın söy­le­di­ği ka­bul edilen 'Sen mi­de­siz­sin, nasıl ev­le­nir­sin, ev­le­ne­mez­sin.' şek­lin­de, kaba hi­tap tar­zı ni­te­li­ğin­de­ki sözlerin mu­ha­ta­bın onur, şe­ref ve say­gın­lığını ren­ci­de edi­ci bo­yut­ta olmaması ne­de­niy­le hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden yetersiz gerekçeyle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur."????????

Kaynak: AA

Ceza Dairesi, Yargıtay, Politika, Güncel, ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakaret Suçunda Yargıtay'dan Bozma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:52 CHP’den Mehmet Şimşek’e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın
10:29 AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi
09:34 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış
08:56 İstanbul’un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu
07:59 Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp ’Üstüm nasıl olmuş, iyi mi’ diye sordu Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 12:32:41. #1.12#
SON DAKİKA: Hakaret Suçunda Yargıtay'dan Bozma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement