beIN Trio'dan Hakem Ali Yılmaz'ın Kayserispor - Fenerbahçe Maçındaki Kararlarına Yorumlar - Son Dakika
beIN Trio'dan Hakem Ali Yılmaz'ın Kayserispor - Fenerbahçe Maçındaki Kararlarına Yorumlar

12.04.2026 09:29
beIN Trio, Kayserispor - Fenerbahçe maçında hakem Ali Yılmaz'ın verdiği kararları eleştirdi. Özellikle bazı faul ve kart kararlarının yanlış olduğu vurgulandı.

beIN Trio, hakem Ali Yılmaz'ın Kayserispor - Fenerbahçe maçındaki kararlarını yorumladı. 7. dakikada Archie Brown'ın faul beklediği pozisyonda devam kararı verilmesi, Bülent Yıldırım tarafından 'güveni zedeleyen' bir hata olarak değerlendirildi. Bahattin Duran ve Deniz Çoban da bu kararın yanlış olduğunu belirtti.

9 ve 15. dakikalarda Guendouzi'nin faul beklediği pozisyonlarda devam kararı verilmesi, Bülent Yıldırım'ın 'ikisi de net faul' yorumuyla eleştirildi. 19. dakikada Semedo'nun faulünde sarı kart gerektiği vurgulandı. 20. dakikada Katongo ve Archie Brown mücadelesinde Kayserispor lehine verilen faul kararı, üç yorumcu tarafından da devam kararının daha doğru olacağı şeklinde yorumlandı.

24. dakikada Archie Brown'ın Katongo'ya yaptığı faulde endirekt serbest vuruş kararı, direkt serbest vuruş olması gerektiği gerekçesiyle eleştirildi. 32. dakikada Makarov'un Guendouzi'ye yaptığı hareketin kırmızı kart gerektirdiği belirtildi. 45+6. dakikada Katongo'nun Archie Brown'a faulünde sarı kart verilmemesi, Bülent Yıldırım tarafından 'futbolu bilmemek' olarak nitelendirildi.

Maçın diğer anlarında, bazı sarı kart kararlarının doğru olduğu, bazı faul ve devam kararlarının ise tartışmalı kaldığı ifade edildi. Yorumcular, hakemin genel performansını değerlendirirken, özellikle faul ve kart kararlarında tutarsızlıklara dikkat çekti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
