Hakim Pınar Demir Yılmazel Okçulukta Hedeflerini Belirliyor

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ERZURUM Bölge Adliye Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Hakim Pınar Demir Yılmazel, mesaiden arta kalan zamanlarında okçuluk sporu ile ilgileniyor. Haftada 3 gün birer saat gördüğü derslere 4 çocuğu ile katılan Yılmazel, "Hayatın zorluklarını yayı çekmeye benzetiyorum. Zorlukları geride bırakarak atışımızı yapıyoruz ve hedefi 12'den vuruyoruz" dedi.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Hakim Pınar Demir Yılmazel, pilates ve yogada eğitmen düzeyine gelirken; çeşitli spor dallarıyla amatör olarak ilgileniyor. Mesaiden arta kalan zamanlarında spor yapan Yılmazel, yaklaşık 1 yıl önce okçuluk sporuyla ilgilenmeye başladı. Paralimpik Okçuluk Milli Takımı antrenörü Hasan Basri Hancı'nın öğrencisi olan Yılmazel, haftada 3 gün birer saat gördüğü derslere çocukları Zeynep Umay (14), Mehmet Oğuz (12), Fatma Nur (10) ve Turgut Akif Yılmazel (8) de katılıyor. Haftanın 3 günü çocuklarıyla Palandöken ilçesindeki salona gelen Yılmazel, bir süre ısınma çalışması yaptıktan sonra kuşandığı yay ve okuyla atışlarını gerçekleştiriyor. Belirli mesafelerden yapılan atışlarda Yılmazel, hedefi 12'den vuruyor.

'BENİ DİNÇ VE DİRİ KILIYOR'

Pınar Demir Yılmazel, "Spora ilgim fazla. Pilates ve yogada eğitmenliğim var. Okçuluğa ata sporumuz olması sebebiyle ilgi duyuyorum. Okçuluk, aynı zamanda odaklanma ve konsantrasyonu artıran bir spor branşı. Hayatta okçuluk sporu gibidir. Oku tutarken öne ya da arkaya eğilmeden dik durmanız gerekiyor. Hayattaki dik duruşunuz gibi. Oku elimize aldığımızda yayı çekerken hedefe odaklanıyoruz. Hayatta her zaman hiç bitmeyen bir hedefim vardır. Birini gerçekleştirdikten sonra mutlaka bir sonraki hedefe yönelmek, beni dinç ve diri kılıyor. Hayatın zorluklarını yayı çekmeye benzetiyorum. Zorlukları geride bırakarak atışımızı yapıyoruz ve hedefi 12'den vuruyoruz" dedi.

'HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR SPOR DALI'

Mesleği nedeniyle çok yoğun olduğunu belirten Yılmazel, "Mesleğimi mesai saati içerisinde halledip, spora başlıyorum. Okçuluk bayanların yapamayacağı bir spor değil. Herkesin yapabileceği bir spor dalı. Hayat odaklanmayı ve hedef belirlemeyi gerektiriyor. Salona gelip ok atmak, benim motivasyonumu ekstra artırıyor. Büyük küçük demeden herkesin okçuluk yapmasını tavsiye ediyorum. Okçuluğu amatör olarak devam ettirmek istiyorum. Hangi meslek grubunda olursa olsun başarılı olmak isteyenlerin sosyal hayat ve aktivitelerden kendilerini soyutlamaması gerekiyor. Sosyal hayattan kendini soyutlayan bir insanın işte de başarılı olacağını düşünmüyorum. Sporun ve sanatın her alanında insanların yer almasını istiyorum" diye konuştu. Antrenmanlarını izleyen çocuklarının da okçuluğa ilgi duyduğunu belirten Yılmazel, küçük oğlunun ödevlerine odaklanmasında sporun katkısını bizzat yaşayarak gördüğünü söyledi.

'TÜRKİYE'DE DERECELER ALABİLİRİZ'

Yılmazel'in antrenörlüğünü yapan Hasan Basri Hancı ise "Pınar hakim spor kültüründen gelen birisi. Geçmişinde birçok spor dalıyla uğraşmış, halen daha aktif olarak sporla uğraşan birisi. O yüzden çok kısa zamanda çok hızlı yol katediyoruz. İnşallah 1 sene devam ederse, okçuluğa sonunda Pınar hanımdan Türkiye'de dereceler alabiliriz" diye konuştu.