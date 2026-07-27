Hakim Savcı Yardımcısı Yusuf Aslan\'ın Cenazesi

İSTANBUL Şile'de denizde boğulan Hakim- Savcı Yardımcısı Yusuf Aslan (28), Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Tabutuna cübbesi örtülen Aslan'ın cenaze namazını hafız olduğu belirtilen kardeşi Abdulkadir Aslan kıldırdı.

İstanbul Şile'de Şuayipli Mahallesi Çivi Ağzı mevkisinde denize giren Yusuf Aslan kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, yapılan arama çalışmasıyla Yusuf Aslan'ın cansız bedenine ulaştı. Kayseri'de Hakim ve Savcı Yardımcısı olarak görev yapan Yusuf Aslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazesi Kayseri'ye getirilen Yusuf Aslan için Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Dursun Büyükbaş, BAM Başsavcı Vekili Tahir Apaydın, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile hakim-savcılar ve birlikte hakim-savcı yardımcılığı yaptığı arkadaşları ile yakınları katıldı. Cenazeye Adalet Bakanı Akın Gürlek de çelenk gönderdi.

Aslan'ın tabutuna kardeşi Abdulkadir tarafından cübbesi örtüldü. Hafız olduğu öğrenilen Abdulkadir Aslan, ağabeyi Yusuf Aslan'ın cenaze namazını kıldırdı. Aslan namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yusuf Aslan'ın Kayseri Barosu'nda 2022 yılında avukatlık ruhsatı aldığı, birkaç yıl avukatlık yaptıktan sonra da 1 yıl önce yedek subay olarak askerlik görevini tamamladığı, ardından girdiği sınavda kamu avukatlığı ve hakim-savcı yardımcılığını kazandığı, Aslan'ın tercihini hakim-savcılıktan yana kullanıp 4 ay önce de Kayseri Bölge Adliye Mahkemesinde hakim-savcı yardımcısı olarak göreve başladığı bildirildi.