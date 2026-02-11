Hakkaniyet Köprüsü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hakkaniyet Köprüsü

Hakkaniyet Köprüsü
11.02.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu Başdenetçisi Akarca, vatandaş-idare ilişkilerini güçlendirerek sorunları çözeceklerini belirtti.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Vatandaşla idare arasında dostluk, hakkaniyet köprüsü oluşturuyoruz ve sorunların çözümüne gayret sarf ediyoruz." dedi.

Akarca, Adapazarı ilçesindeki Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ombudsman Sakaryalılarla Buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, adaletin bütün erdemlerin üstünde olduğunu söyledi.

Adaleti gerçekleştirmenin mahkemelere, hakimlere, savcılara ait kavram olmadığına değinen Akarca, iradenin, her türlü iş ve eyleminde dikkate alınması gereken kavram olduğunu anlattı.

Akarca, kurumun yapısı ve çalışmalarına değinerek, "Vatandaşlarımızın idareyle olan sorunlarını çözen kurum. Vatandaşla idare arasında dostluk, hakkaniyet köprüsü oluşturuyoruz ve sorunların çözümüne gayret sarf ediyoruz. Halkımızın ücretsiz avukatlığını yaptığımız gibi kamu idarelerimize de rehberlik yapıyoruz. İdarenin iyi yönetim ilkelerini sergilemesi, hesap verebilir, şeffaf, adil ve eşit davranması, kamu hizmetlerini kaliteli, hızlı ve verimli şekilde yerine getirebilmesi için kendilerine yol gösterici olarak önerilerde bulunuyoruz." diye konuştu.

Diğer denetleme kurumları gibi olmadıklarını belirten Akarca, vatandaşlar veya yabancı uyruklulardan başvurunun hiçbir aşamasında herhangi ücret talep edilmediğini anlattı.

Akarca, başvuru üzerine idarenin iş ve eylemlerini hukuka, hakkaniyete, insan haklarına ve adalete uygunluk yönünde inceleyip ve araştırıp kamu idarelerine tavsiyelerde bulunduklarını kaydetti.

Sadece mevzuat üzerinden inceleme yapmadıklarını dile getiren Akarca, "Mevzuat, idarenin yapmış olduğu işlem hukuka uygun olmuş olabilir ama vicdanları rahatsız ediyorsa, adalet duygusunu tatmin etmiyorsa işte burada 'hakkaniyet' kavramı devreye giriyor ve biz burada hukuki denetimin yanında hakkaniyet denetimi de yapıyoruz. Onun için idarelerimize zaman zaman kanun, mevzuat, tüzük, yönetmelik, genelge değişikliği önergelerinde bulunabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Akarca, kurumun özelliğin "şeffaf," "hızlı" ve "süreçlerin akışkan" olması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar, yasama faaliyetlerine ilişkin işlemler ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin askeri işleri bizim görev ve yetki alanımızın dışında kalıyor. Bunun dışında idarelerin her türlü iş ve eylemleri, tutum ile davranışları bizim görev alanımıza giriyor. 18 yaşından küçük çocuklardan anne ve babanın onayına gerek kalmaksızın başvuru alıyoruz. Yılda 1 kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Dilekçe ve İnsan Hakları İnceleme komisyonlarından oluşan karma komisyona raporlarımızı sunuyoruz."

Akarca, kurumun özellikle toplumu ilgilendiren çok önemli konularda özel rapor düzenleme yetkisi bulunduğunu da kaydetti.

Ziyaretlerde bulunarak sorunları karşılıklı konuşacaklarını aktaran Akarca, 2013'ten itibaren başvuru almaya başladıklarını ve Sakaryalıların başvuru sayısının 2 bin 716 olduğunu sözlerine ekledi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan da programda bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Mehmet Akarca, İnsan Hakları, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkaniyet Köprüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Herkes onu arıyordu Cansız bedeni bulundu Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı
Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı
Bayrampaşa’da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu Bayrampaşa'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu

19:12
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:28
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrılıyor
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:25
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 19:36:42. #7.11#
SON DAKİKA: Hakkaniyet Köprüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.