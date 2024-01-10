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Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 147 fotoğrafı inceledi ve oylama yaptı. Ünalan, farklı kategorilerdeki fotoğraflardan seçim yaparak, muhabirlere başarı diledi.

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
10.01.2024 - 14:37,
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Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ünalan, ajansın Hakkari Bürosunu ziyaretinde AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Çevre ve Yaşam kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" adlı kareyi seçen Ünalan, haberde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon" ve sporda Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Kurtarma sevinci" fotoğrafını tercih eden Ünalan, "Gazze-Kanıt" kategorisinde ise tercihini Ali Jadallah'ın "Çaba" fotoğrafından yana kullandı.

Ünalan, yarışmadaki tüm fotoğrafların bir birinden güzel olduğunu belirterek muhabirlere başarı diledi.

Kaynak: AA
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