Hakkari Belediye Başkanı'na 19 yıl 6 ay hapis cezası

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İSHAK KARA

(HAKKARİ) - İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan ve yerine kayyum atanan Hakkari Belediyesi'nin DEM Partili Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yargılandığı davada mahkeme Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kararın açıklanmasının ardından vatandaşlar tepki için sokağa çıktı. DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hakkarili vatandaşlar karara tepki göstermek için sokağa çıktı. DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez ile polis arasında gerginlik yaşandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı ve beraberindeki milletvekili heyeti Hakkari Valiliği önünde basın açıklaması yapacak.

Emniyet güçleri valilik binası önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.