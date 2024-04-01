Hakkari Belediye Başkanlığını DEM Parti adayı Mehmet Sıddık Akış kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Sıddık Akış 14 bin 534, AK Parti adayı İsmet Ölmez 13 bin 833 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 100 )
-Akış'ın öz geçmişi
Mehmet Sıddık Akış, 1970'te Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dünyaya geldi.
İlk, orta ve lise eğitimini kent merkezinde tamamlayan Akış, 1992'den bu yana partisinin çeşitli kademelerinde görev yaptı.
2008-2012'de il başkanlığı görevini yürüten Akış, 1999'da İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildi.
Akış, evli ve 4 çocuk babasıdır.
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Kastamonu Belediye Başkanlığı seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Hasan Baltacı, zafer kutlaması yerine bütün Kastamonu halkını kucaklayacağını belirtti. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, konvoy oluşturarak Baltacı'yı destekledi.
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