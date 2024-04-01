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Hakkari Belediye Başkanlığını DEM Parti adayı Mehmet Sıddık Akış kazandı - Son Dakika
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Hakkari Belediye Başkanlığını DEM Parti adayı Mehmet Sıddık Akış kazandı

Hakkari Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Mehmet Sıddık Akış, kesin olmayan sonuçlara göre 14 bin 534 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı İsmet Ölmez ise 13 bin 833 oy aldı. Mehmet Sıddık Akış, 1970 doğumlu olup, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hakkari'de tamamlayan Akış, 1992 yılından bu yana DEM Partisi'nde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

01.04.2024 01:51
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Hakkari Belediye Başkanlığını DEM Parti adayı Mehmet Sıddık Akış kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Sıddık Akış 14 bin 534, AK Parti adayı İsmet Ölmez 13 bin 833 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 100 )

-Akış'ın öz geçmişi

Mehmet Sıddık Akış, 1970'te Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini kent merkezinde tamamlayan Akış, 1992'den bu yana partisinin çeşitli kademelerinde görev yaptı.

2008-2012'de il başkanlığı görevini yürüten Akış, 1999'da İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildi.

Akış, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari Belediye Başkanlığını DEM Parti adayı Mehmet Sıddık Akış kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari Belediye Başkanlığını DEM Parti adayı Mehmet Sıddık Akış kazandı - Son Dakika
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