Hakkari Belediye Eş Başkanı'nın gözaltına alınması protesto edildi - Son Dakika
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Hakkari Belediye Eş Başkanı'nın gözaltına alınması protesto edildi

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Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınarak belediyeye kayyum atanması, İstanbul Adliyesi önünde protesto edildi.

04.06.2024 14:43  Güncelleme: 15:11
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Kamera: Onur Dursun

(İSTANBUL)- Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınarak belediyeye kayyum atanması, bir grup hukukçu tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde protesto edildi. Adliye önünde yapılan açıklamada, "Mehmet Sıddık Akış tüm hukuki prosedürlerini tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuş, adaylığı yapılan incelemeler sonucu YSK tarafından kabul edilmiş ve Hakkari'de halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak seçilmiştir. Yaşanan bu durum Hakkari halkının iradesine vurulmuş siyasi bir darbedir" denildi.

Açıklamaya Adalet İçin Hukukçular, Avukat Dayanışması, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), Demokrasi için Hukukçular, Katılımcı Avukatlar, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar ve Sosyal Hukuk temsilcileri katıldı.

"Adaylığı YSK tarafından kabul edilmiştir"

Çağdaş Hukukçular Derneği'nden avukat Ezgi Önalan'ın okuduğu açıklamada "Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 10 yıl önce açılmış ve yargılaması devam eden bir dosya ve seçilmesinden sonra hazırlanan ve bugüne kadar onlarca defa karşılaştığımız soyut iddialarla gözaltına alınarak, yerine kayyum atanmıştır. Seçilmiş belediye başkanının gözaltına alındığı ve belediyeye kayyum atandığı İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulmuştur. Oysa Sayın Mehmet Sıddık Akış tüm hukuki prosedürlerini tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuş, adaylığı yapılan incelemeler sonucu YSK tarafından kabul edilmiş ve Hakkari'de halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak seçilmiştir. Yaşanan bu durum Hakkari halkının iradesine vurulmuş siyasi bir darbedir" denildi.

"AKP- MHP iktidarı seçim sonuçlarını ve halkın iradenisi tanımıyor"

Önalan, şöyle devam etti:

"Halkın iradesini kayyumla gasp eden iktidar, buna karşı yapılmak istenen protesto eylemlerini yine memuru olan valilik ve kaymakamlıklar eliyle yasaklamakta, sıkıştığı anda iktidarın yanında hizalanan hukuk da buna göz yumarak, içinde avukatların da olduğu onlarca kişiyi gözaltına almaktadır. Seçim sonuçlarını ve halk iradesini tanımayan, iktidarının bekası için hukuku ve yargıyı işlevsiz hale getiren AKP-MHP iktidarı kayyum siyaseti ile halkların iradesini ve hiçbir hukuki veya ahlaki normu tanımadığını bir kere daha göstermiştir. Demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü hukuk kurumları olarak; halkların iradesini yok sayan, demokratik ilkeleri ortadan kaldıran kayyum siyasetini ve halkların iradesine yapılan bu darbeyi kabul etmediğimizi belirtiyor; siyasal iktidarı ve yargı organlarını halkın iradesine saygı duymaya; bakanlık aracılığıyla yapılan darbe girişime karşı bütün demokratik kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz."

Hakkari Belediye Eş Başkanı\'nın gözaltına alınması protesto edildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hakkari Belediye Eş Başkanı'nın gözaltına alınması protesto edildi - Son Dakika

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