Hakkari-Çukurca kara yolunda otomobil suya uçtu, sürücü ve eşi yaralı olarak kurtarıldı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Hakkari-Çukurca kara yolunun 35'inci kilometresindeki Olgunlar köyü yakınlarında meydana geldi. Denizli nüfusuna kayıtlı Cihat Yıldız yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak Zap Suyu'na uçtu. Sürücü Yıldız ile eşi Ayşe Koç Yıldız, suya kapıldı. Çevredekiler, boğulma tehlikesi geçiren çifti yaralı olarak sudan çıkardı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken, çift Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, araçta başka birinin olup olmadığı araştırılıyor.
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