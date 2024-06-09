Hakkari-Çukurca kara yolunda otomobil suya uçtu, sürücü ve eşi yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika
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Hakkari-Çukurca kara yolunda otomobil suya uçtu, sürücü ve eşi yaralı olarak kurtarıldı

HAKKARİ-Çukurca kara yolunda meydana gelen kazada, Cihat Yıldız yönetimindeki otomobil Zap Suyu'na uçtu. Sürücü ve eşi Ayşe Koç Yıldız, çevredekiler tarafından yaralı olarak sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi ve çift hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

09.06.2024 18:05
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HAKKARİ- Çukurca kara yolundan Zap Suyu'na düşen otomobildeki sürücü Cihat Yıldız (31) ile eşi Ayşe Koç Yıldız (30), çevredekiler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Hakkari-Çukurca kara yolunun 35'inci kilometresindeki Olgunlar köyü yakınlarında meydana geldi. Denizli nüfusuna kayıtlı Cihat Yıldız yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak Zap Suyu'na uçtu. Sürücü Yıldız ile eşi Ayşe Koç Yıldız, suya kapıldı. Çevredekiler, boğulma tehlikesi geçiren çifti yaralı olarak sudan çıkardı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken, çift Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, araçta başka birinin olup olmadığı araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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