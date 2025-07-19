Hakkari'de 1686 Sahipsiz Köpek Koruma Altında

Hakkari kent merkezi ve dört ilçesinde kurulan barınak ve doğal yaşam alanlarında 1686 sahipsiz köpek barındırılıyor.

Kentte sahipsiz köpekleri koruma altında tutmak ve sokaklarda oluşturdukları tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla il merkezi ile ilçelerde barınak ve doğal yaşam alanları kuruldu.

İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince sokaklardan toplanan sahipsiz köpekler, oluşturulan bu alanlara götürülerek koruma altına alındı.

Toplama merkezi olarak belirlenen Yüksekova ilçesine bağlı Akocak köyünde de İl Özel İdaresi tarafından 27 bin dönümlük araziye hayvan barınağı ve doğal yaşam alanı inşa edildi.

Sokaklardan toplanan sahipsiz hayvanların kabulüne başlanan merkeze suluk ve yemlikler yerleştirildi, yaşam alanları oluşturuldu.

İki veteriner hekim ile diğer görevlilerin köpeklerin bakım ve kontrollerini yaptığı alanda hayvan bakım, tedavi ve rehabilitasyon bölümleri ile idari binanın inşa süreci devam ediyor.

İl Özel İdaresi tarafından satın alınan makine ile toplanan yemek artıkları da mamaya dönüştürülerek hayvanların beslenme ihtiyacı karşılanıyor.

Kent merkezi ve ilçelerde kurulan barınak ve yaşam alanlarında 1686 sahipsiz köpek barındırılıyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AA muhabirine, ilçe belediyeleriyle kurdukları Sokak Hayvanları Birliğini'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla tüzel kişilik kazandığını söyledi.

Birliğin altyapısını oluşturabilmek için ilçelerde doğal yaşam alanları oluşturmayı, merkez olarak da Yüksekova'yı tercih ettiklerini anlatan Çelik, "Bu alanların yüzde 85'ini tamamladık. Şu anda Derecik ve Çukurca'da 150, Şemdinli'de 400, Yüksekova'da 150 kapasiteli, Hakkari merkezde de belediyeye bağlı hayvan bakım ve barınma merkezleri faaliyetine başladı. Yüksekova'da yine merkezden yönetebilmek adına 1500 hayvan kapasiteli doğal yaşam alanını da bitirdik. Şu anda hayvanların kabulüne başlandı." diye konuştu.

"Hayvanların gıda ihtiyaçlarının temini için sistem kurduk"

Doğal yaşam alanında hizmetlerin daha sağlıklı sürdürülebilmesi için hayvan bakım merkezi ihalesini de yaptıklarını belirten Çelik, 150 hayvan kapasiteli merkezde klinik, röntgen cihazı, aşı ve kısırlaştırma ünitesi gibi birimlerin yer alacağını ifade etti.

Bütün hayvanları orada kısırlaştırıp aşıladıktan sonra doğal yaşam alanına bakmaya devam edeceklerini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Doğal yaşam alanlarında hayvanımızı misafir ediyoruz. Onların kısırlaştırma işlemlerine başladık. Bu kapsamda 3 veteriner istihdamını öngörüyorduk. İkisinin alımını yaptık. İki veterinerimizi de burada görevlendirdik. Diğer ilçelerdekilerde belediyelerimiz gerekli personeli görevlendirdi. Hayvanları sokaklardan alıp doğal yaşam alanında ve barınma alanlarında bakımlarına başladık. Yem üretme makinesi satın aldık. Topladığımız yemek atıklarını işlemden geçirecek bir yem makinesiyle hayvanların gıda ihtiyaçlarının temini için bir sistem kurduk."

"Vatandaşlarımız, sahip oldukları köpekleri kayıt altına alsınlar"

Sahipsiz hayvanların sokaklarda oluşturduğu tehlikeyi bertaraf etmek ve popülasyonunu kontrol altında tutmak için çalışma yürüttüklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Şu an için kentin tüm ilçelerinde sokak hayvanlarını toplama sürecini büyük ölçüde tamamladık. Kentteki küçükbaş hayvan sürülerine eşlik eden köpekler var. Onların da kayıt altına alınma süreçlerine devam ediyoruz. Orada da tahminimizce 4 bin 500 çoban köpeği vardı. Bunların 1700'ünü kimliklendirerek sahiplerinin sorumluluğuna verdik. Bunu da ücretsiz yapıyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan en önemli isteğimiz, sahip oldukları köpekleri muhakkak kayıt altına alsınlar ki onların sorumluluklarını da kendileri kabullenmiş olsunlar. Sokakta bulunan bütün köpekleri barınma, bakımevlerine ve doğal yaşam alanlarına alacağız. Yüzde 90'ını tamamladık."

Hayvanların eziyet görmemeleri amacıyla tedbirler aldıklarını, bunun için veteriner hekimler ve personel görevlendirdiklerini anlatan Çelik, kentte 2-3 ay içinde başıboş gezen hayvan kalmayacak şekilde planlama yaptıklarını sözlerine ekledi.